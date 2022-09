Cara Delevingne: ¿Qué ocurre con la salud de la actriz?

Cara Delevingne ha causado revuelo tras asistir al festival Burning Man en el desierto de Nevada donde se le ve desaliñada y extenuada

El estado de salud de la actriz, modelo y socialité británica Cara Delevingne es motivo de preocupación entre sus seguidores después de su errático comportamiento, captado por las cámaras en el aeropuerto de Van Nuys, tras haber "pasado unos días" de fiesta en el festival Burning Man en el desierto de Nevada, Estados Unidos.

Ese mismo día, en la noche, no acudió a la presentación de su propia colección con Karl Lagerfeld en Nueva York, según informó Page Six.

A la actriz y cantante se la vio con aspecto cansado, estaba desaliñada y parecía incapaz de controlar sus movimientos corporales tras acudir al citado festival, aunque una persona cercana a la modelo y actriz dijo que "no había comido mucho y no había tenido tiempo de ducharse", informa en exclusiva el Daily Mail.com

El jet privado de Jay-Z, en el que estaba previsto que volara Cara Delevingne, no despegó cuando se la vio un comportamiento extraño y nervioso al llegar al aeropuerto con unos calcetines sucios con su perro de compañía.

Tras estar dentro del avión durante 45 minutos, la actriz de la aclamada serie "Only Murders in the Building" desembarcó junto con su séquito y su perro Alfie. En la pista, se fumó varios cigarrillos al tiempo que se le caía el teléfono de sus manos varias veces mientras realizaba una llamada.

Finalmente, su equipaje fue metido de nuevo en el coche en el que llegó y abandonó el aeropuerto

Las nuevas y preocupantes imágenes de Delevingne se conocen después de que algunas fuentes dijeran que pasó días de fiesta en Burning Man sin comer ni bañarse.

El Burning Man es un festival que se celebra durante siete días cada año en la ciudad temporal de Black Rock, en Nevada, en el que sus participantes llevan todo lo que sea necesario para subsistir ya que no hay comercio ni dinero. Lo único que se vende es hielo y café, y no existen patrocinadores ni anunciantes.

Las redes se han llenado de mensajes sobre su salud mental y especulaciones sobre las causas de su deterioro físico.

