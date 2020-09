Carmen Jaramillo: 'Ser Señorita Panamá no es ser perfecta, es ser auténtica, real y humana'

La Señorita Panamá 2020, Carmen Jaramillo, ha causado revuelo en las últimas 24 horas ha causa de su participación en un programa de cocina.

Según la audiencia, Carmen Jaramillo, cometió varios errores durante el programa y que de cocina no sabe nada.

A raíz de esto la joven dijo: "Ser Señorita Panamá no es ser perfecta, es ser auténtica, real y humana".

Añadió: "Tú que me estás viendo mujer y tú que me estás viendo niña no tienes la oblicación de ser perfecta y de hacer de todo, disfruta de quien eres, aprende".

"Ámate como eres, todos los días, no tengas miedos porque se rían de tí, ríete tu también de ti, porque sabes algo nadie es perfecta, nadie, entonces aprovecha esto y vence todos miedos, sal de su zona de confort", comentó.

"A toda esa gente que se ríe de ti mándela todo tu amor, sonrisa y alegría", culminó con una sonrisa.

Señorita Panamá

En medio de la pandemia, la Organización Señorita Panamá tuvo que elegir a la chica que los representará este año en Miss Universo.

La organización informó a través de un comunicado que se trataba de la joven Carmen Jaramillo.

Se lee: "Hemos recibido la oportunidad, al igual que todos los Directores Nacionales que representan la marca Miss Universo alrededor del mundo, de otorgar la representación ganada por derecho sucesorio, y no por designación, en Miss Universo 2020, a la Primera Finalista del concurso 2019, por lo que a partir de este momento, oficializamos como legítima Señorita Panamá 2020 a Carmen Isabel Jaramillo Velarde, quien nos representará con orgullo en la próxima edición de Miss Universo, en una ciudad y fecha por anunciar".

De esta forma la Organización Señorita Panamá cumple con el país, sus seguidores, patrocinadores y aliados internacionales, garantizando desde nuestra plataforma, la presencia y representación del país a nivel internacional, resaltaron.