Carolina Brid reveló que rechazó una postulación a diputada

La exmiss y presentadora de televisión Carolina Brid reveló que le propusieron una postulación a diputada y la rechazó. ¿Cuál fue la razón?

La ganadora de la edición de 2013 de Miss Panamá comentó, vía Instagram, que no tiene animadversión por la política, todo lo contrario, es un tema que le apasiona, sin embargo, solo aceptará ocupar un cargo de esta naturaleza cuando esté preparada.

“Si en un futuro, acepto un cargo estaré preparada para dar mi vida por el país. Por ahora sigo formándome lo mejor posible”, expresó Brid.

Asimismo, instó a no satanizar la política por la mala gestión de unos cuantos.

Actualmente, Brid está viviendo en Murcia, España, donde presenta un segmento en el programa televisivo “Murcia Conecta”.

A la fecha Brid no ha sido la única que ha recibido una propuesta para postularse por un cargo de elección popular, hace unas semanas atrás Amilcar Montezuma, “La Ministra”, confesó que le han llovido las ofertas para incursionar en la política.

A diferencia de la exmiss, Montezuma no quiere saber nada de la política y no quiere que su personaje se relacione con ello. “Mis pies están sobre la tierra y la política no, la política y ‘La Ministra’ no”, dijo.

Ni Brid ni Montezuma entraron en detalles sobre los ofrecimientos y de quienes provenían.

Famosos en la política

En el pasado varias caras del patio han corrido por un puesto de elección popular, algunos lo lograron y otros lo intentarán en las elecciones de 2024.

Hoy día hay varios chollywoodenses recogiendo firmas para optar por una candidatura por la libre postulación.

