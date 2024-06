Catalina se disculpa con la Guardia irlandesa

La princesa de Gales, que se encuentra apartada de los compromisos oficiales para tratarse de un cáncer, ha escrito una carta a la Guardia Irlandesa -uno de los regimientos a pie del Ejército británico- para "disculparse" por no poder estar este sábado en un acto militar celebrado en Londres.



Catalina, que ostenta el cargo de coronel de ese regimiento, habla en su misiva, según revela la Guardia en su cuenta de X, de su "orgullo" por ellos y del "honor" que supone para ella ser coronel.



La princesa, que está apartada de sus funciones públicas para tratarse de un cáncer no especificado, se quiso disculpar ante la Guardia Irlandesa que participa en la llamada "Revisión del coronel" en la capital británica, donde ese cargo pasa revista a los componentes del regimiento militar.



"Quería escribiros para haceros saber lo orgullosa que estoy de todo el regimiento cara a la Revisión del coronel y (el desfile militar) Trooping the Colour", señala Catalina, que observa que aprecia los esfuerzos hechos este año "durante meses" en preparación para el evento.



"Ser vuestro coronel continúa siendo un honor y siento muchísimo no poder hacerme cargo del saludo (militar) este año", agrega.



La princesa de Gales también confía en "poder representar" al regimiento "de nuevo muy pronto".



Ese acto militar se celebra siete días antes de que se lleve a cabo el tradicional desfile militar anual Trooping the Colour, que marca el cumpleaños del soberano británico desde hace más de 260 años en este país.



Cuando la esposa del primogénito al trono británico, Guillermo, reveló su diagnóstico de cáncer el pasado 22 de marzo pidió tiempo, espacio y privacidad para ella y su familia para poder ser tratada de su enfermedad.



Por su parte, la Guardia Irlandesa colgó un vídeo en su cuenta de X para leer el contenido de la misiva y señaló que se sentían "profundamente conmovidos" por el gesto de Catalina.



Durante el próximo desfile militar Trooping the Colour, que se celebrará en las instalaciones gubernamentales de Whitehal, en el centro de Londres, se espera que, en ausencia de Catalina, sea el rey, Carlos III, quien también se recupera de otro cáncer no revelado, quien lleve a cabo la revista de los guardas y oficiales.

