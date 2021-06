Celebridades que han superado un ictus, accidente cerebrovascular

Con el lanzamiento de sus memorias, "La belleza de vivir dos veces", Sharon Stone compartió su experiencia con un ictus que sufrió hace 20 años, los médicos pronosticaron que solo tenía un 1% de posibilidad de sobrevivir.

¿Sabe usted qué es un ictus? Según Hospital Clínic Barcelona el término ictus, del latín golpe, se describe las consecuencias de la interrupción súbita del flujo sanguíneo a una parte del cerebro o la rotura de una arteria o vena cerebral.

Los síntomas de un ictus incluyen mareo, adormecimiento, debilidad en un lado del cuerpo y problemas para hablar, escribir o entender el lenguaje.

Stone explicó en "El Hormiguero" que cuando se es actriz y manifiestas que no te sientes bien todo el mundo piensa que es una actuación, sin embargo, a pesar de haber vivido varios incidentes previos el último que sufrió fu un ictus.

"Tuve esa experiencia en la que ves esa luz blanca a lo lejos y sientes que sales de tu cuerpo. Después de recuperarme del ictus, me he transformado de forma muy fundamental a nivel espiritual", expresó la protagonista de "Bajos Instintos".

El accidente cerebrovascular le dejó varias secuelas a Stone. "Te deja muchas secuelas. Yo tuve pérdida de memoria, tanto a corto como a largo plazo, también perdí parte del oído izquierdo, tuve problemas de tartamudez, no sentía la pierna izquierda desde la cadera hasta la rodilla, tuve que volver a aprender andar, hablar, leer, escribir... Fue empezar casi de cero", comentó.

Stone no es la única celebridad que ha sufrido un ictus, en 2019, Frankie Muniz confesó que en varias ocasiones ha visitado la sala de emergencias al sufrir al menos 15 accidentes isquémicos transitorios, también conocidos como mini ictus.

El primero ocurrió, cuando tenía 27 años, en 2012, cuando conducía su motocicleta.

En 2014, y con apenas 18 años, Jessie J sufrió también un ictus. La cantante británica reveló que se siente muy afortuna de tener una segunda oportunidad.

"La madre de dragones", como se le conoce a Emilia Clarke por su papel en "Game Of Thrones" también sufrió un accidente cerebrovascular.

En un artículo en "The New Yorker", en 2019, manifestó que tuvo un derrame cerebral "potencialmente mortal" ocho años antes, con 25 años. Como consecuencia durante algún tiempo no podía recordar su nombre.

Los médicos de Clarke diagnosticaron una hemorragia subaracnoidea, causada por la rotura un aneurisma, y en 2013, tuvo que ser operada tras sufrir otro aneurisma.

Kirk Douglas, quien falleció el año pasado, sufrió un ictus en 1996, a los 79 años; lo cual afectó su capacidad para hablar. El actor escribió sobre su experiencia en el libro "My stroke of luck".

