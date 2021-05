Celebridades que se declararon 'no binarios'

Hace apenas un mes y días, Demi Lovato confesó que es una persona pansexual, sin embargo, recientemente gritó a los cuatro vientos que se identifica como una persona de género no binario.

La pansexualidad está realizada con la "atracción sexual, romántica o emocional hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género", mientras no binario o genderqueer son "términos usados por personas que experimentan su identidad de género o expresión de género como algo que no pertenece a las categorías de lo masculino y lo femenino", de acuerdo a la organización no gubernamental estadounidense Gay and Lesbian Alliance Against Defamation.

La organización enfatiza en que es "posible que definan su género como algo que se halla entre lo masculino y lo femenino, o quizá lo definan como algo totalmente diferente de estos términos".

"El término no es sinónimo de transgénero o transexual y solo se debe usar si alguien se describe como una persona no binaria o genderqueer", explica la organización.

En este sentido, las personas que se identifican como no binarias se identifican con "pronombres neutros" para identificarse a sí mismas, en este caso, usan "elle".

"Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binarie y que oficialmente cambiaré mi pronombre a elle", escribió Lovato el 19 de mayo, en Twitter.

Lovato, de 28 años, explicó que decidió compartir este detalle de su vida luego de un periodo de sanación y autoreflexión, además, agregó que no pretende ser portavoz del tema porque aún está aprendiendo.'



Sam Smith

El cantante confesó en 2019, a través de Instagram, que no se identifica ni como hombre ni como mujer, simplemente fluye en una posición que está entre los dos extremos.

Elliot Page

A través de un comunicado, Page revolucionó las redes sociales en diciembre del año pasado. En el escrito detalla que se identifica como un hombre trans, no binario y queer.

Sara Ramírez

"En mí está ser un chico masculino, una chica femenina, un chico femenino o una chica masculina. Todo. Nada", escribió en las redes sociales la estrella de Grey's Anatomy.

Ruby Rose

La actriz y modelo se identifica como no binario, en unas ocasiones se percibe como hombre y otras veces como mujer.

Miley Cyrus

En 2015, Miley Cyrus habló sobre el malestar que le provocaban los roles "tradicionales de género".

"Soy del tipo de los que no quieren ser nada. No me identifico con que la gente que dice definirse como una niña o un niño, y creo que eso es lo que tenía que entender: Ser una chica no es lo que odio, soy la caja y lo que pongo dentro", expresó.

Ezra Miller

"No me identifico como hombre. No me identifico como mujer. Apenas me identifico como humano", reveló, en 2018, el actor.

