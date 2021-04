Celebridades que se declararon pansexuales

La pansexualidad es "sentirse atraído por todas las identidades de género o atraído por personas sin importar el género", al menos así lo define la organización no gubernamental estadounidense Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD por sus siglas en inglés).

En los últimos años algunas celebridades han confesado ser pansexuales, por ejemplo, Demi Lovato, recientemente se refiero a su atracción tanto por hombres como por mujeres.

No obstante, hay otras personalidades de la farándula internacional que también han confesado que son pansexuales. Por eso, aquí le traemos algunas de esas historias.

Miley Cyrus

Habló sobre este tema en una entrevista en 2019. "La gente se enamora de las personas y no del género", dijo.

Kesha

La famosa cantante declaró a la revista "Seventeen", que es pansexual.

Kesha señaló: "No solo amo a los hombres, amo a la persona. No se trata de un género, se trata del espíritu de la persona con la que estás".

Bella Thorne

La actriz se había identificado en un principio como bisexual, pero dijo ser pansexual en una entrevista en 2019 con "Good Morning America".

En esa oportunidad dijo: "En realidad soy pansexual y no sabía eso".

Cara Delevigne

La actriz está muy clara en que siempre será pansexual.

Comentó: "Yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona".

Todas ellas decidieron hablar sin miedo sobre su preferencia sexual. Los comentarios de los seguidores luego de conocer esta realidad fueron muchos, unos a favor y otros en contra.

