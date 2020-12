'La Chichi de Papa': 'He trabajado por ser una figura educativa'

Elvia Muñoz, mejor conocida como "La Chichi de Papa", tiene casi seis años de pertenecer al grupo de presentadores del programa Hecho en Panamá.

Ella al igual que decenas de panameños ha tenido que reinventarse a causa de la COVID-19 que cambió la vida de muchos.

"La Chichi de Papa" se reinventó para llevar nuevas propuestas a la audiencia y para lograr este objetivo hizo de su familia su equipo de trabajo.

Muñoz reside en el pueblo de San Francisco de la Montaña, provincia de Veraguas, y por esta razón aprovechó para publicar reportajes sobre esta área.

La presentadora comparte con Panamá América detalles de cómo ha sido su vida en medio de la pandemia, además, de su recorrido por la televisión y su vida familiar.

¿Qué tal la experiencia de grabación del programa en medio de la pandemia?

Una vez se fue diciendo que la pandemia iba a continuar, porque tuvimos un mes fuera del aire… nuestro jefe nos dijo "es el momento de innovar de tratar de sacar contenido", lo que yo tomé en manos fue lo que tengo, este charco, este río, me queda cerca Santa Fe y me di a la tarea de resaltar mi provincia hasta donde podía…. No lo he hecho sola, he tenido que involucrar a mi familia y que desde que estoy en esto o desde que tengo uso de razón me han apoyado en todas mis andanzas. Mi hermanito, es el que me graba y va conmigo a todos los reportajes, tuvimos que aprender a editar fotos y videos... Básicamente el esfuerzo y todo lo que han observado de mis reportajes es un trabajo de mi familia, mi madre se convirtió en productora, mi hermano en camarógrafo, mi novio también me graba y mi hermano también forma parte de la producción.

¿Te gusta la cocina o es solo para el segmento del programa?

Aquí en casa a la que le encanta cocinar es a mi mamá, no soy muy amante de la cocina, por tema de contenido del programa, como le digo mi mamá se convirtió en productora y me dijo "Elvia, porque no haces recetas, si aquí yo tengo varias". Empecé hacer las recetas para redes sociales, empecé con un tamal de olla y una pesa... ella me imparte sus conocimientos, pero el crédito de las recetas es de ella...

Háblanos de tu clóset folclórico

Mi clóset folclórico todavía está en crecimiento. Uno empieza de poquito a poquito. En Hecho en Panamá y responsable de nuestra imagen, siempre nos alquilan las cosas. Siempre he querido tener una que otra cosa. Tengo un clóset variado en vestidos estilizados. Polleras, las únicas que tengo es la pollera chiricana y también tengo una pollera congo que me confeccionó mi tía, me ha hecho un sinnúmero de vestidos estilizados. Estoy mandando hacer mi primera montuna santeña, es mi regalo de graduación de mi parte y de mi mamá. Prendas no tengo muchas, estoy empensando con ellas, son confeccionadas por el artesano Ángel Barría, que vive aquí en Santiago de Veraguas.

¿Qué opinas del manejo que le dan algunas caras de la farándula local a sus redes sociales?

Todo va de lo que usted aprende en casa. A mí me enseñaron que las cosas personales son personales. Los trapos sucios se lavan en casa, no se debe dar más información de lo que no se debe, si quieres ser una figura polémica, te conviertes en una figura polémica. En mi caso, estoy trabajando en ser una figura educativa, me gusta informar, dar a conocer, sin necesidad de morbo... Mis redes sociales son muy familiares, yo tengo mi pareja, pero no es algo que suba mucho, para protegerlo de las cosas negativas. Va en nosotros educarnos en hacer un manejo de redes que sea positivo. Estamos claros que al panameño le gusta el "tira y jala". En mi caso he tratado de manejarme de una manera tranquila sin necesidad de hacer espectáculo en nada... que la información que comparto hable por sí misma. No me gustaría llegar hacer una figura polémica. Esa es mi línea no quiero otra.

¿La comida preferida de "La Chichi de Papa"?

Tamal de olla y más si es hecho por mi mamá.

¿Qué otras cosas te gustan a parte del folclore?

Pronto me convertiré, Dios primero, en Arquitecta me gusta todo lo que tiene que ver con crear, diseñar, decorar, arreglar, limpiar, amo la limpieza, me encantan los adornos... me gusta editar fotos, videos, generar contenidos, me gusta cantar, montar a caballo y me encanta con todas las fuerzas de mi alma la televisión, amo Netflix.

