Cinthia González y su proyecto folclórico educativo

La panameña Cinthia Yelena González Ayala ha amado el folclore desde que era una niña. Participó en varias agrupaciones folclóricas. Ella es licenciada en bellas artes con especialización en música. Además, estudió violín y es profesora de esta materia.

González Ayala, quien también está estudiando una maestría en pedagogía de la educación musical, contó que su mamá confeccionaba vestuarios típicos y ella fue aprendiendo sobre esta labor. A sus 12 años ya había hecho su primera montuna bordada.

El tiempo siguió su curso y en 2016 arranca con su proyecto "Folk in Love" (@folkinlovepty), en las redes sociales, pero también cuenta con un sitio web.

"Folk in Love" surge con el nacimiento de su hija, "buscando hacer algo paralelo al proceso de la maternidad".

"Los niños son un gran motor y ella lo fue para mí", reitera a Panamá América.

Este proyecto, detalla, tiene la finalidad de acercar la cultura al panameño, "al que no tiene tiempo para ir a la biblioteca a informarse, el que no puede comprar libros...".

"Folk in Love' tiene un carácter informativo... "divulgar información cultural que puedan usarla maestros y estudiantes, pero basado en investigaciones", añade.

La iniciativa incluye curso de confección de vestuarios típicos, videos informativos y sesión de fotografía.

De esta última subraya, que no solo se trata de tomarse as fotos, sino darle a "la persona una experiencia para que, si nunca se ha puesto una pollera se lleve el valor que tienen todos los elementos".

Reitera que todo lo que ofrece "Folk in Love" debe darle algo más a la gente, que se enamoren de la cultura y sepan el por qué de las cosas.

En cuanto a los videos, González Ayala, dice que trata de publicar de acuerdo a las actividades que están ocurriendo en el país. Por ejemplo, en mayo fue el Mes de la Etnia Negra, y ella dedicó videos educativos sobre este tema.

Retos

En este caminar todo no ha sido color de rosa, pues ha tenido ciertos retos o desafíos, pero uno que resalta es el "trato humano".

"En Panamá tenemos a personas tan diferentes y también el folclore tiene muchos estilos, entonces, estas personas y estos estilos a veces chocan entre sí", comparte.

"Una de las cosas que yo predico es que todos debemos convivir de forma pacífica", dice.

La profesora señala que, "hay gente con los recursos para tener cadenas de mucho valor, entonces, cuando ven un vestido más sencillo con una o dos cadenas, con tembleques más pequeños usan palabras despectiva".

"La pollera se adapta a toda mujer...", señala y añade, que a algunas no les gusta tanto maquillaje cuando lucen un vestuario típico. A otras no les agrade tanta cadenas, pero "no es porque no tengan cómo comprarla, sino porque así son sus gustos".

Para finalizar, comparte que, el folclore es la identidad de todos los panameños, eso con lo que nos deberíamos identificar".

