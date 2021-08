Columna @dicejesus: Así fue como esperé

Así fue como esperé

Aquella noche tu llamada

Enserio yo me imaginé

Que el teléfono sonaba

Pues había una historia

O un cuento por contar

Algo que de tu memoria

No podías soportar

Que te consumía lento

Te bloqueaba el caminar

Solo tonos grises

No volviste a sonrojar

Pero al tiempo no fue así

Dios no quiso eso contar

Y aunque sientas que es aquí

No encuentro forma de llamar.

