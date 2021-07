Columna @dicejesus: 'No me gusta despedirme"

No me gusta despedirme

De verdad que no lo hago

Simplemente doy las gracias

Por ahí haber estado.

No me gusta el hasta luego

Ni tampoco el adiós

Simplemente sigo el juego

Sigo la conversación.

Quizás parezca extraño

O fuera de lo normal

Pero es que a veces yo extraño

Mucho más de eso normal.

Han sido tantas despedidas

En todito este tiempo

Que en verdad no me acostumbro

No me hace muy contento.

