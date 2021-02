¿Cómo construir un buen historial crediticio?

Por sí no lo sabía o no lo tenía claro, a la hora de que usted vaya a pedir un préstamo, una de las primeras cosas que toma el cuenta el banco en su historial crediticio, es por esto que, deben mantenerlo bien.

Un buen historial crediticio es clave para su futuro financiero, de ahí la importancia de conocerlo, entenderlo y mantenerlo bien para que no se convierta en un obstáculo y tire sus planes o proyectos por la ventana.

Pero, qué es un récord crediticio y cómo pueden mejorarlo o mantenerlo de la mejor manera posible. Elizabeth Sánchez, consejera financiera con más de 7 años de experiencia, y fundadora de Mindful Finance, ofrece una explicación al respecto.

¿Qué es lo primero que deben saber?

Tienen que saber que los bancos deben asegurarse de que quien solicita el préstamo cuenta con capacidad de pago, explica González, en la última edición de Cuentas Claras.

Detalla que este indicador es un puntaje que mide que tan buena paga y que tan responsable ha sido la persona que solicita el préstamo al hacerle frente a sus pagos, es la historia que tiene en el manejo del crédito.

La especialista continúa diciendo, en general analizan todos los préstamos que se tienen con las entidades reguladas.

"Mide también qué tipos de préstamos se tienen y cuánto es el total de las deudas al momento de solicitar un préstamo. Entre mejor sea el puntaje, mayor será la probabilidad de cumplimiento con los pagos. Es decir, el banco confiará más en el solicitante para otorgarle préstamos", señala en un comunicado de prensa.

Mitos

En relación a este tema, Elizabeth Sánchez, aclara algunos mitos que hay con respecto a este tema.

- El récord crediticio mide si las finanzas están sanas: Falso. Este solamente mide si se ha cumplido con los pagos de los préstamos a tiempo. Puede ser que se tengan muchas deudas, pero mientras se sigan pagando el puntaje será bueno.

- ¿Tengo que pagarle a alguien para conocer mi puntaje?: Esto puede ser falso o verdadero dependiendo del país. En algunos países, se puede pedir esta información de manera gratuita por medio del banco o de la superintendencia bancaria. Mientras que en otros se debe pagar a una plataforma para acceder a la información. Aquí es muy importante revisar en la superintendencia de bancos o en la empresa oficial que presta este servicio.

- Si no tengo récord crediticio, el banco nunca me va a prestar plata: Falso. Lo que sí es verdad es que, si se tiene un buen récord crediticio, será mucho más fácil obtener préstamos. En caso de no tener, porque nunca se ha tenido un crédito y tampoco se tiene una tarjeta, van a pedir más documentación de soporte para que se pueda demostrar la liquidez.

- ¿Puedo pagarle a alguien para que limpie mi récord crediticio?: Esta es la forma más rápida de caer en estafas y perder dinero.

