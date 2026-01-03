Una vez concluida las festividades decembrinas lo más recomendable es retomar sus hábitos saludables o establecer otros nuevos como introducir frutas y verduras en la mayoría de las comidas.

Tradicionalmente, después de las fiestas de fin de año por varios días se siguen aprovechando las sobras de las comidas, con el famoso recalentado, que supone un riesgo para la salud si el mismo alimento se somete al proceso varias veces, dado que, según explicó Alexander Baré, director del Centro de Salud de Torrijos Carter, esto genera bacterias que pueden provocar gastroenteritis.

Después de las fiestas, lo más aconsejable es eliminar lo que no se necesita, incluyendo las sobras de las comidas festivas, mencionó Andrea Delgado, dietista en Mayo Clinic.

No pasa nada si se deshace de las sobras. En algunos casos son poco saludables y aquellas que aún se pueden aprovechar, Delgado recomendó consumirlas poco a poco y en porciones pequeñas.

No es necesario seguir una dieta estricta o privarse de algunos caprichos, en su lugar la dietista sugirió fijarse en el tamaño de las porciones y frecuencia en la que se come estos alimentos.

"(…) En nutrición, no hay el 'todo o nada.' Todavía podemos disfrutar de esos caprichos agradables, de esos buenos postres, de esas bebidas sabrosas. Todo depende de la cantidad y de la frecuencia con que los tomemos", hizo hincapié Delgado.

Para simplificar el control de las porciones divida el plato en tres secciones: la mitad con frutas y verduras sin almidón, un cuarto de cereales integrales y el resto con alimentos ricos en proteínas, como legumbres, pescado o carnes magras

Esto puede ayudarle a tomar decisiones alimentarias más saludables y a gestionar sus raciones de manera más eficaz.

Baré, en sus declaraciones previo a las festividades en TVN Noticias, comentó que las comidas de la temporada navideña requieren de un especial cuidado porque cuando no se mantienen correctamente refrigeradas suponen un riesgo para la salud.

Para las fiestas se dobla el número de pacientes por intoxicación alimentaria y etílica, esta última produce una elevación en los accidentes de tránsito, caídas y riñas que saturan los cuartos de urgencias.