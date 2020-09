¿Cómo superar el luto tras la muerte de un ser querido?

La pérdida de un ser querido e incluso de una mascota representa un sentimiento de dolor, el cual es real, legítimo y valido.

Perder a un ser querido es uno de los momentos más difíciles de la vida de todo ser humano y para ello no existe un librito de cómo sobrellevar el duelo, no obstante, el psicólogo Jesús López detalla que hay que tratar de superar la pérdida de manera tranquila y poco a poco, no hay necesidad de acelerar el proceso para que el dolor desaparezca.

En este sentido, el especialista destaca que deben respetar las etapas del duelo y cada una de ellas se deben ir superando de manera saludable.

"Porque no nos podemos quedar atrapados en un duelo eternamente, hay que dejar que el dolor se vaya disipando poco a poco para que no sea tan fuerte y que al final quede un hermoso recuerdo al cual uno no quiere renunciar", dice.

La negación, el dolor y el rechazo son etapas comunes del duelo, pero el objetivo final es la aceptación, en donde el dolor de la pérdida es más sencillo y en donde no se suprime ese sentimiento.

A continuación, María Sirois, quien terminó su doctorado en la Escuela de Psicología de Massachusetts, compartió a la ABC Bienestar, unas técnicas para reducir la tristeza que causa la muerte.

La especialista destaca que tienen que darse permiso de sentir tristeza y también se debe dejar espacio para los sentimientos positivos, aunque la pérdida de un ser querido deja a su paso dolor, confusión y enfado, es importante experimentar el alivio, el amor y amabilidad que otros nos demuestran.

Tampoco es sano aislarse, es relevante asegurarse permanecer conectados con los demás y con la vida, deben aprender a aceptar y a pedir ayuda en los días malos.

La pérdida de un ser querido es un proceso que forma parte de la vida y por ello, es necesario saber que la vida y la muerte están indisolublemente ligadas, añade el psicólogo Jesús López.

"También es un problema cultural porque nuestra sociedad no enseña a tenerle miedo a la muerte, no estoy diciendo que sea algo agradable, me refiero al hecho de que la muerte es una etapa natural de la vida", concluye López.