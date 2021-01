Los complejos sexuales son el mayor enemigo de las relaciones de pareja, afecta el desempeño sexual y la satisfacción de la intimidad.

Versión impresa

Un complejo es una imagen mental que posee una carga emocional de rechazo hacia una aptitud o forma física. En un escrito de "Mejor con Salud", se enfatiza que esa imagen mental suele intervenir inconscientemente en los pensamientos y en la forma de actuar.

En el ámbito sexual, afecta el comportamiento en la cama, la imaginación y la fantasía que se crea en torno a la intimidad.

El sexólogo y terapeuta de parejas, Frank Suárez explica en una publicación en @sexsaludenpareja que los complejos se adquieren a lo largo de la vida, en la interacción familiar y social que va configurando las creencias.

Algunas situaciones que afectan la autoestima de las personas en la niñez o la adolescencia pueden traspasar la barrera del tiempo e intervenir en las relaciones de pareja, afectando el buen funcionamiento del sexo.

¿Cuáles son los complejos sexuales más comunes? La mayoría de ellos giran en torno al aspecto físico, no obstante, Suárez compartió una lista de ellos.

En los hombres aparecen con regularidad los siguientes complejos: El tamaño del pene, no lograr una erección, eyacular rápido, no satisfacer a su pareja, ser sustituido por un vibrador o un juguete, no sentir que llevan el control en la cama y sentirse novatos en la cama para ellas.

En las mujeres puede presentarse: Una obsesiva preocupación por cómo se ve físicamente, inconformidad física o no aceptación de alguna parte de su cuerpo, no sentirse sexy, sentirse fea o con sobrepeso, tener pechos o glúteos pequeños, sentir que su zona genital pueda expedir algún mal olor y callar lo que experimentan durante la intimidad por temor a lo que ellos piensen.

VEA TAMBIÉN: Jairo 'Bolota' Salazar: ¿Abandonará la política? De diputado a cantante

Estos complejos no solo afectan el ámbito sexual de las personas, algunos dejan de mantener relaciones sexuales para no exponerse a la mirada del otro, también puede originar repercusiones en la esfera emocional, ocasionando bloqueos.

Los complejos sexuales se pueden trabajar con la ayuda de un profesional y una buena disposición del afectado, el paso más importante es aceptación, aceptarse tal y como son.

Por lo tanto, "trabaja en estos complejos y disfruta más de la aventura sexual", dijo Suárez.