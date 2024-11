Coralys Resto Flores tuvo que aclarar que no es Anita Correa tras los constantes mensajes y comentarios que le dejan en redes sociales preguntándole si es ella la que murió.

La influencer empezó diciendo que pensó mucho en si debía o no hacer esta aclaración, puesto que, no le molesta que la comparen con Correa, que falleció el pasado 30 de octubre, pero no le gustan los matices que ha ido tomando el asunto.

Explicó que la han tratado de mentirosa, prepotente y malcriada por decir que hay que leer, ya que muchos están intentando imponer su verdad, diciendo que ella fue quien falleció o que es la hermana gemela de Correa.

Flores advirtió que hay que ser cuidadosos con lo que se escribe en las redes sociales porque hay una familia que sufrió una pérdida y que están experimentando un luto.

“Y repito, no es la comparación lo que hace que yo haga este video, no lo es, es el que quiera imponer una verdad que no es… Y que encima de eso quieran faltar el respeto… porque les estoy diciendo que no soy yo”, dijo Flores.

Flores manifestó que cuando pasan situaciones como estás muchos demuestran de forma escrita lo que hay dentro de su corazón.

Adiós Anita Correa

Anita Correa fue despedida por sus amigos y familiares, el 1 de noviembre, en una misa en la Iglesia Santa Marta, Altos del Chase, en El Dorado.

Antes de las honras fúnebres de Correa, María Laura, su confidente y mejor amiga, reveló que la influencer le pidió que la despidieran con la canción “Bichota”, de Karol G, y así fue, con la música de fondo y entre vítores y aplausos las personas soltaron algunos globos.

Antes de que se hiciera pública la noticia de la muerte, Correa estuvo hospitalizada en Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS) tras sufrir una caída.

Bettina García, madrina de Correa, fue la primera en hacer público el estado delicado de salud en el que estaba.