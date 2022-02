Covid-19 y las alteraciones en el ciclo menstrual

Una publicación compartida de Dr. Oscar Cerrud Botacio (@tuginecologopty)'

Según el último consenso el ciclo menstrual es el periodo que comprende entre 21 y 35 días, lo cual es considerado como "normal", pero no quiere decir que no se puedan presentar pequeñas alteraciones hormonales u ovulatorios, estos no deben afectar la vida cotidiana de las pacientes.



La menstruación puede durar entre dos y siete días, no obstante, puede haber ciertas variables subjetivas como el flujo, se reconoce como máximo cinco días de intensidad y dos de disminución.