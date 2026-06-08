"Él escribe recto en renglones torcido", un libro de 15 cuentos que nacieron de la mirada atenta a la vida cotidiana, es el más reciente lanzamiento de la escritora panameña Cristina Oses.

La autora (@escritoracristina) se inspiró en una expresión popular conocida para el título y un cuento de la colección, que termina convirtiéndose en el eje que atraviesa la obra: "la posibilidad de reconocer una luz, una enseñanza o un nuevo rumbo incluso en los acontecimientos más complejos, dolorosos o inesperados".

"Él escribe recto en renglones torcido", a través de personajes diversos, sumerge al lector en distintos escenarios, generaciones y experiencias humanas, que proponen una travesía de emociones, donde la "memoria, la familia, la migración, la culpa, el perdón y la esperanza se entrelazan como hilos que conectan la obra".

La obra invita a los lectores a descubrir que la vida no siempre se escribe como se la imaginan y que, en sus giros inesperados, también se puede encontrar sentido.

"(...) 15 cuentos. Quince vidas. Quince maneras distintas de asomarnos a lo humano. Y tal vez, entre todas esas historias, haya una que estaba esperando por ti", se informó en un comunicado.

Lanzamiento

Cristina Oses, autora de obras como "Cosas de niños por Cristina", "Los gatos de Paulina" y "La bienvenida del Rey", lanzó su nuevo libro el pasado 30 de mayo, y en el III Encuentro de Escritores en Panamá, el 4 de julio, a la 1:20 p.m., en el lobby del Hotel El Panamá, tendrá una presentación de la obra.

Comentó que los interesados en adquirir su obra lo pueden hacer llenando el formulario de pedido que está en la biografía de su perfil de Instagram.