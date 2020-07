Cynthia Klitbo dice que le propusieron matrimonio

Ante la crisis económica y la falta de empleo que ha desencadenado la alerta sanitaria por la COVID-19, a Cynthia Klitbo no solo le han ofrecido ayuda y apoyo, sino que también hasta le propusieron matrimonio.

La actriz mexicana Cynthia Klitbo revela que, en plena pandemia a causa del coronavirus, un hombre le propuso matrimonio, y le prometió que no le faltará nada ante la crisis económica.

La actriz mexicana dijo para el programa "Ventaneando": "Me dijo: 'usted se debe casar conmigo reina, no le va a faltar nada', no supe qué contestarle, y pensé: '¿estará guapo?'" dijo entre risas, y agregó: "No hay quinto malo y he recibido varias propuestas matrimoniales. A mí me da pena, porque no sé si le pido una foto se vaya a ofender".

Cynthia Klitbo al igual que millones de personas, no solo en México sino en el mundo, está sorteando la crisis económica, y asegura que no le ha faltado comida en su mesa para su hija y para ella, pero de ser así, nada la detendría y hasta limpiaría casas para obtener ingresos.

"Pareciera que por limpiar casas una fuera menos persona. Si yo tendría que hacerlo lo hiciera con gusto. Haría lo que fuera porque a mi hija no le falte nunca el plato en la mesa", dijo.

La actriz destacó que otros de sus seguidores le ofrecieron sus tierras para dedicarlas a la agricultura o vender artículos por comisión, se lee en Infobae.

“No faltaron fans divinos, incluso un señor me dijo ‘vengase, aquí tenemos un rancho, nosotros le damos un pedazo de tierra y aquí entre todos sembramos, donde come uno comen todos'”, recordó.

Cynthia Klitbo mencionó que su mayor preocupación en esta época es el de cubrir los pagos de sus hipotecas, pero no teme dedicarse a otras profesiones con tal de que a su hija no le falte un plato de comida.

Recordó cuando fue bartender o bailó en bikini para Jaime Moreno porque no tenía trabajo como actriz: “A mí no me hace mella, lo que pasa es que quedé con hipotecas a medias, esa es mi preocupación; pero afaortunadamente soy una mujer muy organizada, soy muy trabajadora y si bien no estamos en la posición de cuando hago una telenovela que sobra, pero no nos estamos muriendo de hambre”.

