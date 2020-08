'Daluna' y 'K4G' generan controversia tras revelar intimidades de su antigua relación

Tremendo revuelo ha causado la exparticipante del extinto programa Esto es Guerra, Frieda ‘Daluna’ Kraemer tras revelar intimidades de la relación amorosa que tuvo con Keriel Quiroz, mejor conocido como ‘K4G’.

Versión impresa

Todo inició cuando Daluna publicó una de sus sensuales fotografías que deja a más de a uno con la boca abierta en su cuenta de Instagram. ¡Hasta allí, todo bien! Pero un usuario etiquetó a su ex novio K4G. ¿Qué hiciste, por qué la dejaste ir?, escribió el usuario.

En respuesta K4G escribió: “Tú la ves así bonita, pero es bien tóxica”, sin embargo, Daluna también le respondió y dijo “Y tú tienes el p*** chiquito, cualquiera se pone tóxica”.

Este intercambio de comentarios y el contenido de ellos causó mucha actividad en las redes sociales, pero esto no quedó allí. Posteriormente, ambos realizaron un Instagram Live y nuevamente Daluna reiteró lo dicho ante más de 8 mil personas que estaban siguiendo la trasmisión.

“Ahhh yo tengo el pene corto y me vas a decir esa vaina después de seis años”, exclamó K4G durante el live, quien al parecer se tomó el tema de buen humor, ya que nunca se exaltó e incluso publicó una foto suya con la etiqueta “#LittleDick”.

Incluso con lo del temblor continuaron con el tema. El programa Oye La Mordida tuiteó “@superdalu sintió el temblor @K4Gmusica”. Y la exguerrera respondió “Sí, pero de 3.9 que temblorsín”. No obstante, nuevamente K4G volvió a escribir y dijo “3.9 no es fracaso en el cole…”.

Las declaraciones de Daluna se volvió tendencia en las redes sociales y por supuesto no faltó uno que otro meme.

Sin embargo, mientras unos tomaron las revelaciones de Daluna como un chiste, a otros no le pareció tan gracioso.

VEA TAMBIÉN: Factores que provocan insomnio

Algunos consideran que si la situación hubiese sido a la inversa ya hubiesen crucificado a "K4G", pero como fue una dama todo es risa.

“Esos comentarios de Daluna nada que ver”, “¿Si la situación de K4 y Daluna fuera al revés lo estarían celebrando?” “En verdad no apoyo lo que hizo Daluna aun así me de risa y no lo niego… Pero lo que pasó en una ex relación se queda ahí”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Si la situación de k4 y daluna fuera alrevez lo estarían celebrando ?— Luis XIV (@LuisCarlos25) August 17, 2020

En verdad no apoyo lo que hizo Daluna aún así me de risa y no lo niego... pero lo qué pasó en una ex relación se queda ahí.— AstridCarolina (@acarolinasb08) August 17, 2020

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!