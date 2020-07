A Daniel Radcliffe no le interesaba actuar

El actor Daniel Radcliffe, de 31 años, se convirtió en el centro de atención con la representación de Harry Potter.

Versión impresa

Radcliffe, después de que la franquicia llegó a su fin, ha protagonizado películas como "What If", " Kill Your Darlings" y "The Woman in Black".

También ha protagonizado obras de teatro, se lee en La Botana.

Sin embargo, Janet Hirshenson, directora de reparto de "Harry Potter y la piedra filosofal", en una entrevista de 2015, recordó que Radcliffe no estaba interesado en continuar una carrera en la actuación antes de ser seleccionado para interpretar al personaje principal.

Dijo: “Simplemente no estaba interesado. Él ya no quería ser actor".

Hirshenson le dijo a Huffington Post que los creadores fueron muy específicos sobre a quién querían interpretar a Harry Potter, y Radcliffe cumplió con los requisitos.

Fue solo después de que el productor de las películas David Heyman persuadió al padre de Radcliffe para que enviara al joven actor a la audición, cuando ocurrió el milagro.'



"Simplemente no estaba interesado. Él ya no quería ser actor ", dijo Janet Hirshenson, directora de reparto de "Harry Potter y la piedra filosofal".

Polémica

Hay que recordar que en un momento Daniel Radcliffe confesó cómo Harry Potter lo llevó al alcoholismo.

El actor ha hablado en más de una ocasión sobre su dependencia a la bebida durante aquellos años, y ahora ha vuelto a hacer referencia a ella en una entrevista con el programa radiofónico 'Desert Island Discs', de BBC Radio 4.

VEA TAMBIÉN: Luis Casis: 'En respuesta a Flor Mizrachi, yo estoy para apoyar y ayudar en tiempo de pandemia a la CSS'

"Si salía y me emborrachaba, de repente era muy consciente del interés que había en ello, porque no era solo un tío borracho. Era un 'Oh, Harry Potter se está emborrachando en el bar'", contó el actor, rememorando las presiones de la fama, se lee en as.com

Además, Radcliffe aseguró que su papel de mago conllevaba un "interés ligeramente burlón" para mucha gente, que fue una de las razones que le llevó a beber cada vez más.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!