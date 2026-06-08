¡De la ficción a la realidad! Diego De Obaldía le propuso matrimonio a Mafe Achurra

Después de una larga temporada de rumores que los vinculaban sentimentalmente, Diego De Obaldía y Mafe Achurra, no solo confirmaron que tienen una relación, sino que se van a casar.

Así como lo leen, no solo son pareja en la ficción, ya que interpretan a Anya (Achurra) y Dimitry (De Obaldía) en "Anastasia", próximamente darán el siguiente paso en su relación en la vida real, el matrimonio.

Tras un exitoso debut en Calle Corrientes, Argentina, donde ambos volvieron a interpretar sus papeles, en una reunión íntima, con amigos y familiares, De Obaldía le propuso matrimonio a Achurra, que emocionada y al borde de las lágrimas dijo "sí".

En el momento más especial de sus vidas de fondo estaba el músico Eduardo Charry tocando en el piano la canción de la pareja en "Anastasia".

La propuesta de matrimonio se hizo pública por los amigos y familiares de los novios, que compartieron su alegría y mejores deseos para la pareja.