Demi Lovato comenta que podría identificarse como persona trans

La cantante Demi Lovato continúa con su travesía particular para descubrirse a sí misma después de años viviendo bajo los focos y las expectativas de los demás.

Demi Lovato, que el pasado mes de mayo admitía públicamente identificarse con el género no binario, acaba de sorprender con unas declaraciones en las que ha vuelto a hablar de su identidad sexual. Y es que la cantante ha manifestado que cabe la posibilidad de que en un futuro se identifique como persona trans.

La artista es tan solo una más de las personas famosas que se ha decidido a expresar abiertamente como se siente, de la misma manera que hicieron en su momento Sam Smith, uno de los primeros en pedir que no se usasen los pronombres masculinos al referirse a su persona, o Miley Cyrus, declarada pansexual desde hace tiempo.

Demi Lovato decidió cortar por lo sano con su imagen de siempre, cortando su melena y dejando de intentar seguir las pautas de la feminidad marcados por la sociedad.

La joven, que acaba de cumplir 29 años, ha concedido una entrevista a The 19th donde ha vuelto a hablar sobre el tema, alzando la voz para que haya mayor sensibilización hacia las diversas identidades de género, se lee en La Vanguardia.

"Puede que acabe identificándome como trans, no lo sé, pero por el momento me identifico como una persona no binaria, que no asume los roles de géneros clásicos", comentaba la artista, quien en el último tiempo se ha convertido en una gran activista LGTBIQ+.

Dijo: "Tengo la sensación de que esto no va de ir de un lado a otro, o regresar al principio. En mi caso se trata de mantener la mente abierta y dejarme llevar por mi vertiente más fluida. Y todo eso significa también que he de expresarme libremente y tal y como soy".

De hecho, la cantante ha confesado que puede que en un futuro también regrese a su identidad más femenina, aunque quiere seguir escapando de los "estereotipos más reduccionistas y opresores" que han marcado su forma de vestir y comportarse de los últimos años.

"Esto ha llegado después de mucho trabajo de curación y autorreflexión. Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí misma, y no pretendo ser una experta o un portavoz. Compartir esto con vosotros ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí", dijo.

"Lo hago por aquellos que no han sido capaces de compartir lo que realmente son con sus seres queridos. Por favor, seguid viviendo en vuestras verdades y sabed que os envío mucho amor", comentaba.

