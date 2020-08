Demi Lovato filtra el correo de su prometido

La cantante Demi Lovato compartió accidentalmente la dirección de correo electrónico de su futuro esposo, Max Ehrich.

El prometido de Lovato publicó un tweet sobre el incidente que hizo que los seguidores de la cantante le llenaran de mensajes su correo, se lee en Telemundo.

Max se tomó el error de Lovato con mucho humor y dijo en Twitter: "Cuando tu prometida filtra accidentalmente tu correo electrónico. Pero gracias por los amables correos electrónicos, jaja, mucho amor".

Por su parte, Demi retuiteó el mensaje de su prometido y escribió con varios emojis de caritas que rompen en llanto de risa, "Dios mío, lo siento mucho".

El error de la intérprete de "Échame la culpa" tendrá consecuencias.

"Te amo, cariño, pero ahora tienes que responderles a todos, ¡gracias! @ddlovato", compartió el actor y desató las risas de su novia.

La cosa no paró allí y la charla continuó entre los enamorados en Twitter. "Jajajajaja, también me di cuenta de que solo te estoy siguiendo a ti y me encanta, me preguntaba por qué eras mi feed completo", respondió la cantante que actualmente solo sigue a Ehrich a pesar de que tiene millones de seguidores.

El actor también escribió sobre la nueva música de su futura novia, lo que hizo que los fans de Demi "sugirieran" un adelanto del nuevo material como represalia a que la también actriz filtró el correo de Max.

"Estoy tan asombrado de escuchar tu nueva música que va más allá de las palabras. @Ddlovato # D7", escribió.

La cantante está pasando por su mejor momento, recientemente hizo público su compromiso con Max y su deslúmbrate anillo de compromiso.

when ur fiancé accidentally leaks your email— Max Ehrich (@maxehrich) August 1, 2020

love u baby but now u gotta reply to them all thanks!!!!!! @ddlovato https://t.co/NH8vSkUZZN— Max Ehrich (@maxehrich) August 1, 2020

