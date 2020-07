Demi Lovato y sus romances

Un cuento de hadas, es lo que está viviendo la cantante Demi Lovato, luego de su reciente compromiso con su novio de hace casi un año, Max Ehrinch.

Una lluvia de comentarios inundó las redes sociales luego de conocer esta noticia, un evento que tuvo lugar en una playa de Malibú, California.

Lovato mostró varias fotos en las que se ve su impresionante anillo, obsequio de su futuro marido. Al parecer ahora sí le llegó el verdadero amor a la intérprete de "Sorry Not Sorry".

La vida de Demi Lovato ha estado envuelta en escándalos de adicciones y sobredosis, y una larga lista de novios. Aquí le recordamos algunos de esos chicos que tuvieron un romance con la cantante.

Entre sus amores aparecen: Cody Linley, Trace Cyrus, Alex Deleon, Joe Jonas, Alex Gaskarth, Alex Noyes, Niall Horan, Logan Henderson, Wilmer Valderrama, Luke Rockhold y Guilherme Vasconcelos. Sin embargo, solo algunos de ellos fueron confirmados por la artista.

Tal es el caso de Joe Jonas cuya relación salió a relucir en 2010. Este romance no duró mucho, pues él decidió terminarlo, porque sintió que la relación iba muy rápido, según reportaron varios medios.

Después de esto, ella inició una relación con Wilmer Valderrama. Esta sí fue más larga, duró 6 años.

Ellos se conocieron durante la filmación de un video en apoyo al terremoto de Chile en marzo de 2010. Todo parecía ir perfecto, pero Demi entró a un programa de rehabilitación por lo que terminó con el actor de Hollywood. No obstante, en 2011 encendieron la llama de nuevo, pero rompieron definitivamente en 2016.

Ella no se rindió y siguió buscando al amor. En el verano de 2016 empezó a salir con el luchador marcial mixto de UFC, Luke Rockhold. Este romance fue confirmado por ambos en sus redes sociales. Pero, el amor se fue rápido y ya para el 2017 no estaban juntos.

Tras esta ruptura, Demi Lovato no se dio por vencida e intentó una relación con el luchador de la MMA Guilherme "Bomba" Vasconcelos, con quien solo duró 4 meses.

La cantante no tenía ninguna intención de quedarse sola, así que después de esto se le relacionó con el fundador de la compañía de ropa Enfants Riches Déprimé, Henry Levy, quien también mantiene una lucha contra las adicciones.

La cantante comenzó a salir con el diseñador en noviembre de 2018, justo cuando finalizó su tratamiento en un centro de rehabilitación. Pero fue otro amor fugaz.

