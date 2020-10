'Despacito', de Luis Fonsi y Erika Ender, gana en los Billboard: ¿Por qué le dicen al cantante que le falta humildad?

Los premios Billboard Latino 2020 trajeron alegría y orgullo a los panameños.

Primero, por el premio de Sech, quien se llevó el Billboard como Mejor Artista del Año Debut.

"De verdad que no tengo palabras, esto es gracia a Dios, a mi familia y a mi equipo de trabajo", dijo la noche de este miércoles tras recibir el galardón.

Pero, los panameños también están felices por el premio de "Despacito" de Luis Fonsi y Erika Ender.

"Despacito" ganó en la categoría Canción de la Década. Luis Fonsi dijo: "Al final del día lo que más me llevo es que el mundo entero cantó en español. El mundo entero conoce nuestro ¡Ay bendito!...".

“Quiero agradecer a este caballero que tengo aquí a mi izquierda, al señor Daddy Yankee, sin tu voz y sin tu energía no estaríamos parados aquí, así que muchas gracias”, añadió.

En tanto, Erika Ender publicó en su cuenta de Instragram un largo mensaje en relación a este galardón.

Ender escribió: "Quién se imaginaría que de una tarde en la que dos amigos nos juntamos a crear, terminaría sumando a una cadena de talentos y haciendo que el mundo cantara en español? Esa tarde del 15 de septiembre del 2015, en la que @luisfonsi me compartió la idea mágica que tenía de separar las sílabas de la palabra DES PA CI TO y su necesidad de siempre honrar a su isla, le hizo tararear en el fraseo “Vamo a hacerlo en una playa en Puerto Rico”, me hizo emocionarme y responderle de inmediato: “Hasta que las olas griten: Ay Bendito!” Y, de allí, 3 horas más tarde, habíamos escrito de la cabeza a los pies, un tema que nos puso los pelos de punta, con buen gusto y responsabilidad hacia la mujer... Que invitaba a querernos y seducirnos más despacio en un mundo de inmediatez".

Añadió: "El genial @daddyyankee llegó para sumarle un rap y su post coro “Pasito a Pasito”.

Pero, hay muchos que están inconforme, no tanto por el premo sino por la actitud de Luis Fonsi, ya que alegan que insiste en no mencionar a Erika Ender al referencia a los creadores de "Despacito".

En la cuenta de los Premios Billoboard y en su cuenta personal, le han dejado una serie de comentarios a Luis Fonsi: "ERIKA ENDER PANAMEÑA Autora de DESPACITO.. LUIS FONSI MÁS HUMILDAD y reconocer públicamente a nuestra paisana"; "@luisfonsi mencionaste tan "Despacito" el agradecimiento a @erikaender por su colaboración en escribir la canción que ni se escuchó. Grande Erika"; "Oyeee @luisfonsi porque nunca agradeces a @erikaender ese premio es tuyo también"; "Como siempre ellos nunca mencionan a @erikaender pero bueno ya hay que acostumbrarse"; "La humildad mantiene las puertas abiertas! Y aunque no lo mencione, sabemos que Erika Ender hizo un maravilloso trabajo en la autoria de Despacito @erikaender ESE PREMIO ES PARA PANAMÁ", entre otros tanto.

Además, le dejaron: "El mundo entero debe saber que ericka ender tambien es parte de esa canción" y "A Erika Ender ni las gracias y sin una buena compositora no existe grande música".