Detalles del 'spin-off' de 'Sex and the City'

Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes están de vuelta en el spin-off de "Sex and the City", "And Just Like That ...", el próximo 9 de diciembre.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon regresan en sus icónicos personajes, esta vez para mostrar las complicaciones de la vida, el amor y la amistad a los 50.

Pero no todo el equipo está de vuelta, la gran ausente es Kim Cattrall, quien interpretaba a la desinhibida publicista Samantha Jones, además, el spin-off se ha visto ensombrecido por el fallecimiento, en septiembre, del actor Willie Garson, Stanford Blatch en la serie.

Sin embargo, con el primer vistazo de "And Just Like That ..." se ha adelantado que los fanáticos podrán disfrutar una vez más de Stanford, personaje que era un pilar para Carrie y las chicas.

"Dicen que algunas cosas nunca cambian", comenta Carrie en off, mientras se le ve junto a Charlotte y Miranda cenando en el tráiler de la serie, la cual tiene 10 episodios.

Luego se ve a Carrie haciendo un podcast con Che Díaz, un nuevo personaje, y posteriormente se ve a la escritora compartir un beso con Mr. Big, papel que será interpretado nuevamente por Chris Noth.

Además, del regreso de tres de los cuatro personajes principales, Stanford y Mr. Big, vuelven a la acción el amigo gay de Charlotte; Anthony Marantino, Steve Brady; esposo de Miranda, y Harry Goldenblatt, esposo de Charlotte.

"La ciudad se reinventa a sí misma", continúa diciendo Carrie, quien añade "y así, comienza un nuevo capítulo".

Los primeros dos episodios estrenarán el 9 de diciembre, y luego de uno en uno cada jueves.

A saber

Los rumores apuntan que la ausencia de Kim Cattrall en el proyecto se debe a conflictos con Sarah Jessica Parker, sin embargo, la actriz aclaró en su momento que no estaba interesada en darle vida una vez más a Samantha Jones.

"Soy muy afortunada de poder elegir, y me lo he ganado. Desde luego, sé que tengo mucha suerte y por eso mismo me muestro muy protectora con lo que hago. No sería capaz de hacerle justicia a un proyecto que en realidad no me interesa", explicó la actriz, de 65 años.

