Día Mundial del Asma: Famosos que viven con esta afección

Para algunos pacientes el asma, afección en la que las vías respiratorias se estrechan e inflaman, puede ser una molestia menor, sin embargo, para otros supone una obstrucción en sus actividades cotidianas.

De acuerdo a la Clínica Mayo, en los casos en los que el asma es un problema considerable se suelen producir ataques y estos pueden poner en riesgo la vida de los pacientes.

La afección no tiene cura y requiere un seguimiento médico de los signos y síntomas, los cuales pueden ser falta de aire, dolor u opresión del pecho, sibilancias al exhalar y tos.

Los ataques de asma se pueden presentar con poca frecuencia y los síntomas en ciertos momentos, estos podrían ocurrir cuando se hace alguna actividad física, no obstante, todos estos factores pueden variar según cada paciente.

El asma es la principal enfermedad no transmisible en niños y adultos, en 2019, afectó a más de 262 millones de personas y causó 461 mil muertes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los pacientes requieren de medicación para controlar el asma y evitar los desencadenantes para reducir su gravedad.

Anualmente, el 2 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Asma con el fin de concientizar sobre esta afección y por ello, en el marco de esta fecha enumeramos a algunas celebridades que viven con esta afección.

Pink

En 2020, la intérprete de “True Love” temió por su vida, se contagió de la covid-19 y sumado a su padecimiento de asma se levantó una noche con dificultades para respirar.

La cantante fue diagnosticada desde los dos años y en 2006, tuvo que ser hospitalizada de emergencia por un ataque asmático.

Eminem

El rapero padece la afección desde niño, de acuerdo a su madre Debbie Nelson. “Desde la infancia ha sufrido ataques de neumonía…”, escribió Nelson en un libro que escribió sobre la vida del rapero de Detroit.

Harry Styles

El exmiembro de One Direction ha sido captado usando su inhalador varias veces en público, especialmente durante sus presentaciones, en una ocasión en Los Ángeles, durante un show dijo: “¿Tienen asma? ¿Están bien? ¿Alguien más tiene asma? ¡Hagan ruido por el asma!”.

Demi Lovato

La exchica Disney es asmática y en 2020, en una carta íntima que publicó “Hope de Vogue”, habló sobre ser parte de la población de riesgo por su afección por lo tanto no pudo participar en las protestas de Black Lives Matter para evitar contagiarse de la covid-19.

Lovate padece asma alérgica, por lo tanto, siempre lleva consigo su inhalador, ya que el contacto con algún tipo de alérgeno le dificulta respirar.

Alice Cooper

En la publicación “Alice Cooper, Golf Monster: A Rock 'n' Roller's Life and 12 Steps to Becoming a Golf Addict” el músico confesó que ha tenido que lidiar con su asma crónica desde niño.

Lindsay Lohan, Martin Scorsese, Jessica Alba, Diane Keaton, David Beckham, Bono y Martin Scorsese son otras de las celebridades que tienen este padecimiento.

