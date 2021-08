Diddy, ex de Jennifer López, dijo que tiene nada que opinar sobre la relación de JLo y Ben Affleck

El rapero estadounidense Diddy habló sobre la reunión de su exnovia Jennifer López con Ben Affleck después de 17 años.

Manteniendo la calma, Diddy dijo que no tiene nada que decir al respecto.

"No tengo nada que decir sobre su relación o su vida", dijo el rapero a Vanity Fair en su nueva historia de portada de septiembre, se lee en La Botana.

En cuanto a por qué compartió una foto de retroceso con la cantante de "On the Floor", Diddy dijo que no hubo ningún "trolleo involucrado" e insistió en que "es solo mi amigo".

Ben y Jennifer fueron vistos recientemente de vacaciones en Francia e Italia, donde disfrutaron de días de pasión.

"Estaban en L'Opera en Saint-Tropez", dijo una fuente sobre su salida juntos el 24 de julio", agregó la fuente.

"¡Una botella de Champagne Cristal con bengalas llegó a su mesa! Jen estaba bebiendo champán y vino. No vi a Ben bebiendo", dijo.'



Sobre la fotografía que compartió junto a Jennifer López en Instagram, hace algunas semanas, Diddy dijo que no hubo ningún "trolleo involucrado", expresó que solo son amigos.

Pasado

El pasado jueves 27 de mayo, Diddy entró en acción y publicó un throwback con López.

No se sabe con certeza cuándo se tomó la foto, pero la pareja tuvo una relación de 1999 a 2001.

Los fanes de Diddy no pudieron evitar reaccionar a la foto.

Diddy, cuyo nombre real es el de Sean Love Combs, y Jennifer Lopez fueron hace tiempo una de las parejitas asediadas por los paparazzis en Hollywood.

