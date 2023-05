Doralis Mela: A algunos no les gusta cómo canta

La presentadora Doralis Mela nuevamente esta entre adeptos y detractores, en esta ocasión por una canción.

"La Tepesita", como también se le conoce a Doralis Mela, anunció el lanzamiento de un nuevo tema de música típica.

Al hace el anuncio también dijo que había gente que no le gustaba como ella cantaba, pero que ella aprovechaba su talento.

Doralis Mela hizo mención del tema en una publicación a través de su cuenta de Instagram.

"Hay personas que les gusta cómo canto y a otras no, lo cual respeto mucho, pero hay que ganarse la plata porque las cuentas no se pagan sola", empieza su mensaje la presentadora.

Continúa: "Yo aprovecho el don que Dios me dio con mucho amor".

"Así que mañana si Dios me lo permite estrenaremos una canción típica que se llama 'El Colágeno...", anunció el jueves.

Este lanzamiento es junto a Kako Nieto y Los Grandes Ligas del Pindín, "espero la escuchen y les guste", dijo.

De inmediato le han llovido los comentarios, unos a favor y otros en contra del talento de la presentadora.

Algunos le dicen que continúe cantanto que ella lo hace bien: "A mi me gusta !!! Yo voy a ti y te admiro como muchas otras personas!!! Gracias por la confianza"; "Pero si tu cantas bien" y "Que venga ese colágeno", entre otros.

No obstante, también hay algunos que dicen que no siga cantando, pues consideran que no lo hace bien.

