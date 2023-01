Dueña del Miss Universe es acusada de fraude y manipulación

La coronación de R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, como la Miss Universo 2022, no ha estado exenta de polémica, han surgido acusaciones sobre fraude y manipulación, los cuales habrían influido para que ganara el certamen internacional.

Presuntamente Anne Jakkaphong Jakrajutatip, dueña del Miss Universo, era la mayor interesada en que la corona se la llevara Miss Estados Unidos, ya que la empresaria tailandesa, de 43 años, también es propietaria del Miss USA.

Cuando el conglomerado multinacional tailandés JKN Global Group, del cual la empresaria transgénero es fundadora y directora ejecutiva, adquirieron el certamen internacional consigo vino los derechos del Miss USA, es decir, ambos concursos están bajo la misma firma.

En una publicación del portal TMZ, se afirmó que presuntamente la empresaria manipuló la competencia desde el Miss USA, ya que hubo quejas sobre cómo Gabriel se convirtió en la representante de Estados Unidos.

Supuestamente algunas de las competidoras se percataron del favoritismo que había en la competencia e incluso antes de la gala final hubo rumores de que la corona, valorada en $5.3 millones, era de la estadounidense.

Otro detalle que intensifica las sospechas de que el concurso fue amañado es que pocas horas después de la coronación la nueva Miss Universo fue incluida en un anuncio de un negocio de tratamiento de belleza que ofreció un premio a la ganadora.

Menos de 24 horas después, según reseñan algunos medios internacionales, Gabriel apareció en un anuncio de spas NIZUC, lo que llevó a sospechar que la competencia había sido manipulada desde el inicio.

Aunado a ello, Olga Cariño, madre de Miss Puerto Rico, arremetió contra la organización y lamentó que la compraventa del Miss Universo estipulara que la última corona tenía que ser de Estados Unidos sin importar cuál fuese la mejor representante.

“Otro factor es el que cuando esta candidata ganó Miss USA hubo un escándalo, que su corona había sido comprada, que hasta no viajó con las candidatas y la volaron aparte, lo cual no dudo que la tía (Anne Jakkaphong Jakrajutatip) antes mencionada tuvo que ver. Además, qué casualidad que su traje pegaba muy bien con la corona y su moño listo para no entorpecer. Miss USA se pasó del tiempo requerido para la contestación y no le fue quitado puntos como se supone. No es ético el hablar de tu organización en la respuesta y Miss USA lo hizo, pero no había nada que pudiera hacer para que no fuese coronada porque así estaba estipulado”, escribió en una publicación en Facebook.

Mariela Encarnación, comunicadora dominicana, se unió al grupo de figuras que rechazó la elección de la candidata de Estados Unidos: “La nueva dueña del concurso (Anne Jakrajutatip), es también dueña de Miss USA. Para muchos es evidente que favoreció a su candidata para que se llevara el título, de ahí la polémica pregunta: ¿No es esto conflicto de interés? ¡La credibilidad de un certamen como Miss Universo pierde peso cuando la mayoría no está conforme con sus resultados!”.

