'Dundunsuá' entre adeptos y detractores tras conocerse que se someterá a una cirugía estética

Varias caras de la farándula local, influencers y cantantes, han optado por viajar al extranjero para someterse a cirugías estéticas, los llamados “plan todo incluido”.

Versión impresa

Recientemente, Hilaria Headley, conocida como “Dundunsuá”, reveló que se va para Colombia a darse un retoque.

“Venimos dura, ujum. Miren, en realidad 'toy bien feliz, porque hay algo que yo siempre he querido que es solucionar un problema que yo tengo que es con (y se señaló los senos). Y bueno, se me ha hecho realidad, le voy a dar duro”, dijo Headley.

Luego de revelar que se va para Colombia, las críticas no se han hecho esperar, porque en el pasado criticó a quienes recurrían a estos procedimientos.

En su momento cuestionó a quienes seguían la moda de operarse, lo cual coincidió con el momento más álgido de la pandemia de la covid-19.

'Dundunsuá' le ha restado importancia a las críticas y a los comentarios negativos, afirma que las opiniones de los demás le dan risa.

“Sé que muchas personas no van a entender, yo no estoy aquí para que me entiendan”, expresó.

A través de sus historias dijo: “Mujeres ardidas porque según ellas el canje no es para ninguna, ay, Toto. Como especulan, no puedo decir nada porque de una vez es eco”.

VEA TAMBIÉN: Kendall Royo: Su esposa lo recuerda al cumplirse un año de su partida

“Yo me estoy riendo bien duro... tirando mi plástico que da miedo”, finalizó.

En las redes sociales los comentarios negativos, críticas y memes de la situación no cesan.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!