Kendall Royo: Su esposa lo recuerda al cumplirse un año de su partida

Ha transcurrido un año desde la desaparición física del presentador y folklorista Kendall Royo.

Ruby Solís, madre de dos hijas y esposa de Royo, recordó que hoy se cumple un año de la muerte del reconocido folklorista.

“Un año de tu partida al cielo mi ángel. Hoy recuerdo con mucho cariño todos los momentos que logré compartir junto a ti”, inició diciendo Solís.

Comenta que los momentos llenos de risas y felicidad mantienen el alma de Royo viva junto a la suya.

A pesar de que Royo partió del plano terrenal hace un año, Solís indica que su esposo sigue haciéndole compañía, día tras día. “Sé que en cada paso que doy estás tú dándome las fuerzas para seguir adelante con las niñas”, expresó.

Solís manifestó que procurará que sus hijas “siempre recuerden el gran padre, actor, médico, locutor, militar y presentador” que fue Royo.

“¡El legado de Kendall Royo! El dolor está en mi alma y será un sentimiento que llevaré el resto de mis días al mirar a mi lado y saber que ya no estás. Buscaré por siempre tu mirada entre la gente, aunque sé que no encontraré nada. Necesitaré de tu mano muchas veces para levantarme y volver a caminar. Recordaré el sonido de tu voz diciéndome que me amas como antes lo hacías, recordaré siempre… siempre con una sonrisa el poder de tu mirada, mirada que me hacía sentir paz. Guardaré cada recuerdo que queda de ti cuidadosamente y lo conservaré como mi más grandes tesoro. En mis planes no estaba algún día perderte, pero siempre te amaré, mi ángel”, finalizó Solís.

El programa “De aquí pa’ lla”, en el cual resaltó y enalteció el folclor por muchos años, también compartió algunas líneas en memoria del carismático presentador.

“Durante su paso por este mundo demostró ser un hombre al que le interesaba ser feliz con las personas que lo rodeaban, nos enseñó que las cosas más simples de la vida son las que nos hacen más felices y que debemos de luchar con pasión por aquello que nos motiva vivir hasta el último día de nuestras vidas”, se lee en la publicación del programa.

Además de dedicarse por años a resaltar las costumbres y tradiciones de nuestro país, Kendall Royo era técnico de ortopedia y trabajaba en la Policlínica de Arraiján.

