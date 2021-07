'Duro de cuidar 2', comedia y acción en un solo 'filme'

Ryan Reynolds, Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas y Morgan Freeman, se unieron para la secuela de la película de 2017, "The Hitman's Bodyguard", "Duro de cuidar".

La secuela "Duro de cuidar 2", una combinación de peligrosas persecuciones por la Toscana, Italia; tiros y comedia ya está disponible en las salas de cine panameños.

En el filme, Ryan Reynolds dará vida a Michael Bryce, quien trata de tener una vida normal luego de prestar sus servicios como guardaespaldas, cuando intenta tomarse un descanso acude a él una mujer llamada Sonia, Salma Hayek, en busca de ayuda.

El personaje de Hayek debe salvar a su esposo Darius, Samuel L. Jackson, quien fue secuestrado.

El reparto del filme lo completa Banderas, quien interpreta al malvado Aristotle y Freeman a Michael, quienes están implicados en un complot mundial.

Algunos de los actores hablaron sobre sus personajes en "Duro de cuidar 2", Hayek comentó que su papel hará que muchas mujeres se sientan "reivindicadas".

"Todavía hay mucha discriminación de edad, sobre todo cuando se habla de mujeres. Y eso es una cosa que mi personaje Sonia no soporta. Ella es explosiva por naturaleza. Pero si la quieres ver explotar más allá de lo concebible, insinúa algo sobre su edad y entonces prepárate...", expresó.'



Se podría hacer una tercera entrega.

Reynolds también habló sobre su personaje y en una entrevista para "Variety" recordó las cachetadas que le dio Hayek. En forma de broma dijo que aún las puede sentir.

En su defensa, Hayed manifestó que él fue quien pidió que lo golpeara. "Él me dijo que le diera. Él no pensó que le iba a dar tan duro, pero yo obedezco. Luego se la pasó quejándose, pero la verdad es que a mí también me dolía la mano. No vayas a pensar que solo a él le dolía la carota", puntualizó la mexicana.

"Duro de cuidar 2" fue dirigida por Patrick Hughes, quien dijo que agregaría un personaje a la saga en caso de que se realice una tercera película.

