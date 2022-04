Ekaterina Brendina, 'La Panarusa', está más cerca de volver a Panamá

El regreso de Ekaterina Brendina, "La Panarusa", a Panamá está cada vez más cerca.

"La Panarusa" compartió que finalmente tiene sus pasaportes, así que están listos para comprar los boletos aéreos.

Recordemos que Ekaterina Brendina hará esta compra con el dinero que sus seguidores le habían donado a través de un Yappytón.

Ekaterina hizo un Live en aquella ocasión en el que agradeció a todos por el apoyo recibido, ya que recaudó unos 6,605.40, pero no podía comprar los pasajes de avión porque los pasaportes estaban en trámite.

Cabe mencionar que el costo de los pasajes varían por día, o suben o bajan, por lo que aún no se sabe si necesitará más donaciones.

A través de sus historias de Instagram grabó un video en el que se veía a ella junto a sus hijos con pasaportes en mano.

En las redes sociales hay comentarios divididos sobre esta historia.

Algunos internautas dicen que no se le debió dar tanto dinero, mientras otros dicen que el que no ha apoyado no debe estar sufriendo.

Donaciones

Hace unas semanas Ekaterina Brendina estuvo entre adeptos y detractores mientras duró su Yappytón, pues muchos decían que le pidiera el dinero al papá de sus hijos.

Ella comentó en ese momento que, el trámite de los pasaportes había tomado su tiempo y esperaba que en los primeros días de abril ya los tuviese en sus manos. Tal como ocurrió.

