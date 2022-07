¿El alcohol aporta algunos beneficios en mayores de 40?

No hay un nivel de consumo de alcohol seguro para los jóvenes, pero en algunos adultos mayores de 40 años tomar "una pequeña cantidad" se asocia a ciertos beneficios, según un estudio publicado por "The Lancet"y sobre el que científicos no relacionados con la investigación han apuntado dudas.

La investigación encabezada por la Universidad de Washington se basa en datos del informe "Global Burden of Deseases" (Carga global de las enfermedades) e indica que, según estimaciones de 204 países, unos 1.340 millones de personas, sobre todo hombres, consumieron cantidades perjudiciales de alcohol durante 2020.

Los autores señalan que los riesgos del consumo de alcohol para los mayores de 40 años difieren según la edad y la ubicación geográfica, debido a la compleja relación en el mundo entre este y las enfermedades, indica "The Lancet".

Los adultos a partir de 40 años sin problemas de salud subyacentes "pueden obtener algunos beneficios del consumo de pequeñas cantidades de alcohol", incluido un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y diabetes.

En cuanto a la cantidad, señala como ejemplo beber entre uno y dos vasos de 100 mililitros de vino tinto. El análisis acumula evidencia de varios estudios y realiza modelos estadísticos "complejísimos".

