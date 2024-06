El ayuno intermitente: ¿Es bueno?

El ayuno intermitente significa que no comes durante un período cada día o semana. De acuerdo a los especialistas, este tipo de dieta no es para todos.

Durante muchos años, la gente ha utilizado el ayuno intermitente para perder kilos no deseados, mientras que otros ayunan por razones religiosas.

La tendencia popular de la dieta suele ser segura, pero algunos estudios sugieren que comer con restricción de tiempo puede generar problemas cardíacos.

Hay varias formas de hacer ayuno intermitente. El método 16:8 es el más popular. Esto involucra comer durante ocho horas al día. Muchas personas que hacen dieta hacen eso no desayunando, dice el Dr. Francisco López-Jiménez, cardiólogo de Mayo Clinic en Rochester.

"De hecho, el ayuno intermitente se ha vuelto popular porque los estudios sobre moscas de la fruta muestran que en realidad viven más tiempo cuando se les restringen las calorías. Pero no somos moscas", explica López-Jiménez.

La dieta con restricción de tiempo puede promover la pérdida de peso, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la inflamación. Sin embargo, algunas investigaciones muestran que esta práctica podría aumentar los riesgos cardiovasculares.

"Este estudio reciente mostró que la gente que practica el ayuno intermitente tiene el doble de probabilidad de morir de una enfermedad cardíaca o morir en general que la gente que no practica el ayuno intermitente", afirma.

Las razones que subyacen a los factores de riesgo no están claras. Quizás sea una buena idea consultar a su equipo de atención médica antes de intentar realizar el ayuno intermitente.

Ayunos intermitente más populares

- Ayuno en días alternos.

- Ayuno 5:2 comer normalmente durante cinco días y restringir las calorías por dos días.

- Ayuno diario con restricción de tiempo.

