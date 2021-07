'El Boza' gana como 'Artista Revelación' en los Premios Heat 2021

El panameño Humberto Ceballos Boza, conocido como "El Boza", se lució en la alformbra roja de los Premios Heat 2021.

Pero eso no es todo, ya que el artista panameño, se llevó el galardón de "Artista Revelación" en estos premios.

El artista urbano estaba compitiendo en esta importante categoría con artistas como: Natanael Cano, Guaynaa, Aex Rose, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Jay Wheeler y Jessi Uribe.

Luego de esta premiación y muy emocionado "El Boza" hizo un Live y expresó su agradecimiento a los que lo han apoyado en su carrera.

Dijo: " ...le mando un beso a mi mamita loco, nos lo llevamos pa' Panamá tú sabes, mamá tienes que mandar a hacer algo para ponerlo allí bonito, de Panamá para el mundo, muchas gracias por su apoyo, los quiero, los amo...".

Añadió: "Sin ustedes no hubiera sucedido esto en verdad...no quepo en mi cuerpo...ustedes saben qué viene después de esto, una buena oración porque todo lo que está pasando se lo pedí a Dios, mientras estuve guardadito, pensando bastante, sólo, y Dios me lo dio...casi lloro, las cosas se pueden lograr...".

Al final del Live, apareció "El Único Loco" (quien estaba también en la gala como invitado), y con mucha alegría manifestó "se los dije".

Además, antes de la premiación "El Boza" subió al escenario para interpretar su éxito “Hecha pa’ mi”, el cual ha sido tendencia en las últimas semanas.

El panameño durante su participación en esta gala se le vio dando varias entrevistas y compartido con artistas como Wisin y Nacho, entre otros.

El más reciente éxito de "El Boza" es “En la luna”. Además, tiene un mini documental en el que habla que la música le salvó la vida.

