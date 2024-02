El color púrpura: una película con una visión nueva y audaz

“No es la misma película El color púrpura que vio tu madre; pero a ella, también, le va a encantar”, es la promesa de la productora Oprah Winfrey sobre el nuevo filme que reimagina y revitaliza la historia, al mismo tiempo que respeta lo que siempre ha gustado a los fans de las iteraciones clásicas.

El color púrpura, del artista innovador y director Blitz Bazawule, es un retrato inspirador de los lazos de hermandad y del triunfo del espíritu humano. Con las conmovedoras interpretaciones de un elenco de lujo, la inspiradora experiencia cinematográfica lleva a Celie, Shug, Sofía y a otros personajes en un viaje lleno de esperanza para descubrir su voz, encontrar la alegría propia y ser fiel al corazón y a la mente.

Se trata de una cinta de Warner Bros. Pictures, producida por Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders y Quincy Jones, una película que es una visión nueva y audaz de la historia clásica de amor y resistencia, adaptada de la entrañable novela y del musical de Broadway.

El color púrpura, un fenómeno mundial desde su publicación, vendió millones de ejemplares e inspiró a varias generaciones de lectores; una lectora en particular que ha sido su más grande promotora es Oprah Winfrey.

“No tengo palabras para expresar el papel que El color púrpura ha desempeñado en mi vida, desde que leí el libro por primera vez en 1983 —sentada en la cama, durante todo el día— y, luego, regalándolo a todos los seres humanos que conocía. La historia posee una base sólida de poder espiritual y emocional para mí, en todos los sentidos”, recuerda Winfrey.

Publicado en 1982, el libro de Alice Walker, basado en su vida, recibió el Premio Pulitzer y el Premio Nacional del Libro a mejor ficción, en Estados Unidos. En 1985, Steven Spielberg lo llevó a la gran pantalla con una adaptación impactante que obtuvo once nominaciones al premio Óscar y que presentó, por primera vez al público, a Oprah Winfrey como actriz, junto a otra relativamente nueva, Whoopi Goldberg. En 2005, el musical se estrenó en Broadway; más tarde cosechó premios Tony y Grammy y realizó múltiples giras nacionales, producciones en todo el mundo y una segunda vuelta en 2015.

Ese querido musical se reinventa ahora para la pantalla con Spielberg, Winfrey y Quincy Jones, todos ellos clave en la película de 1985, como productores junto a Scott Sanders, quien concibió originalmente la versión escénica, la tercera vez que Winfrey se enamoró de una experiencia de El color púrpura.

Sinopsis

Separada de su hermana Nettie (Halle Bailey) y de sus hijos, Celie (Fantasia Barrino, en su debut en una superproducción y retomando su papel de Broadway de 2005) se enfrenta a muchas dificultades en su vida, incluido un esposo maltratador llamado, simplemente, Mister (Colman Domingo). Con el apoyo de la cantante Shug Avery (Taraji P. Henson) y de Sofía (Danielle Brooks, nominada al Tony por su papel en Broadway), su hijastra que está su favor, Celie termina por encontrar una fuerza extraordinaria en los inquebrantables lazos de un nuevo tipo de hermandad.

La película tiene como protagonistas a la nominada al Oscar, Taraji P. Henson (“El curioso caso de Benjamin Button”), la ganadora del premio SAG y nominada al premio Tony, retomando su papel en Broadway, Danielle Brooks (“El color púrpura”, y la serie, Orange is the New Black), el nominado al Tony y ganador del Emmy, Colman Domingo (“Rustin”, “Euphoria”, “Ma Rainey's Black Bottom”), el nominado al Tony Corey Hawkins (“Seis grados de separación”, “En el barrio”), el artista ganador del Oscar y del Grammy H.E.R. (“Judas y el mesías negro”), la nominada al Grammy, Halle Bailey (“La sirenita”), la nominada al Oscar Aunjanue Ellis-Taylor (“El Rey Ricardo”, “Ray”), y la ganadora del Grammy Fantasia Barrino como Celie en su debut en el cine. También actúan el legendario Louis Gossett, Jr. (“Raíces”, “Reto al destino”), Phylicia Pearl Mpasi en su debut en el largometraje, la cantante y compositora Ciara y el ganador del Oscar Jon Batiste (“Soul”), entre otros.

El color púrpura estrena en Latinoamérica a partir del 8 de febrero de 2024.