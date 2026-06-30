Impulsadas por el miedo, hay personas que no saben decir "no". Temen parecer pocos comprometidos, quedar mal o perder una oportunidad laboral, sin embargo, aceptar todo puede llevar a un agotamiento.

Decir siempre "sí" tiene un costo porque aceptar tareas extras, proyectos ajenos y responder fuera de horario agota los recursos personales: energía, tiempo y atención.

María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR), aseguró que la creencia de que estar siempre disponible y "aguantar más" equivale a ser más valioso es un mito laboral dañino, ya que una persona que no descansa, que no pone límites y que acepta todo sin filtro tarde o temprano colapsa.

El burnout, agotamiento físico, mental y emocional extremo provocado por el estrés laboral crónico, no llega de repente, sino después de varios "sí" que debieron ser "no", por lo tanto, es clave poner límites.

Según Méndez, establecer límites no es egoísta ni muros que te alejan de las personas, más bien es reconocer que la energía, el tiempo y la atención son recursos finitos.

¿Cómo empezar? No hace falta una transformación radical: Antes de responder automáticamente, haz una pausa. ¿Esto es realmente urgente? ¿Me corresponde a mí? Usa frases que no cierren puertas, pero que pongan orden como "Ahora mismo no puedo, pero puedo revisarlo mañana".

"Practica decir 'no' sin justificarte en exceso. Un 'no' claro es más respetuoso que un 'sí' a medias. Decir 'no' a tiempo no es fallarle a los demás", aconsejó Méndez, que reiteró que el descanso no es un lujo, la pausa no es pereza y el bienestar empieza cuando decides protegerte.