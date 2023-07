El 'Mechi' celebra sus 'brillantes' 75 años

El “Mechi Blanco” está de fiesta. El tipiquero está celebrando su cumpleaños número 75, brinda por la vida y por su salud.

Para conmemorar su cumpleaños, el exponente de la música típica hizo una publicación en su cuenta de Instagram, con más de 258 mil seguidores, de una fotografía, donde se le ve tomando de una copa frente a un atardecer.

El músico está agradecido por poder llegar a los 75, por el don que posee para tocar el acordeón y por el tiempo que ha tenido para compartir con su familia, amigos y su fanaticada a lo largo de su carrera.

“(…) Me siento feliz y pleno, satisfecho por todo lo que he logrado y por todo que se me ha permitido. Gracias Dios por todo”, escribió en músico.

Los hijos de Vergara, Panito y Dania María, también expresaron públicamente su admiración y agradecimiento por tener el mejor padre del mundo.

Panito dijo: “Muchísimas felicidades papá, eres el mejor de todos los padres y para mí y muchos eres el mejor acordeonista de Panamá”, mientras que Dania María expresó que tiene tanto que agradecer que se quedaría corta, le desea siempre lo mejor y mucha salud.

La fanaticada del acordeonista y director de “Los Nuevos Distinguidos” tampoco se ha quedado atrás y manifestado sus mejores deseos en el marco de la celebración de sus cumpleaños.

“El bárbaro del teclado, feliz cumpleaños”, “Lujo, salud por más momentos como ese”, “Feliz cumpleaños al mejor de todos los tiempos”, “Viernes de escuchar al ‘Mechi’ todo el día”, “El Mechi es el Mechi, felicidades” y “Lluvia de bendiciones”, son algunos de los comentarios.

La fecha no pasará desapercibida y para celebrar sus cumpleaños, el “Mechi” lo festejará trabajando, con un baile en Santiago y la fiesta continuará el 8, en La Chorrera y el 9, en Pacora.

El músico espera que su fanaticada se una a la celebración.

