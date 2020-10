El triángulo de la muerte: Los riesgos de extirpar espinillas o granos en esta zona

Algunas personas piensan que extirpar o manipular los granos y espinillas en el rostro solo puede causar manchas y lesiones en la piel, sin embargo, esto puede desencadenar en cosas mayores.

Versión impresa

Precisamente es en el rostro en donde se encuentra una de las zonas del cuerpo con potencial peligro, está área se conoce como el "triángulo de la muerte", está localizado en el centro de la cara, donde se hallan los cantos internos de los ojos, las alas nasales y el labio superior.

El dermatólogo Charles McKeever detalla, vía correo, que por debajo de esta zona cutánea se encuentra localizado el seno cavernoso, área que alberga los nervios esenciales y los vasos sanguíneos que se encargan de llevar sangre al cerebro.

En este sentido, cualquier infección o alteración de la barrera cutánea en el triángulo de la muerte podría causar graves afecciones al sistema nervioso central o al cerebro, como trombosis, meningitis, abscesos cerebrales, entre otras, detalla el especialista.

Si presenta espinillas o granos en esta zona lo ideal sería que sabiendo el riesgo que conlleva extirparlas, nadie debe tocar este tipo de lesión.

McKeever advierte que el manejo correcto consiste en indicar un tratamiento con antibióticos, por ende, ninguna cosmetóloga debe tocar, ni exprimir este tipo de lesión.

"Y les recuerdo a todos que el especialista de la piel es el dermatólogo", dice McKeever.

En el manejo de un paciente sano, sin alteraciones en piel, está permitido realizar tratamientos preventivos en la piel, estos son los que un cosmetólogo está limitado a atender, pieles sanas. Pero, si está en asociación con un médico, cambia la situación, pues el responsable es el médico que está supervisando.

VEA TAMBIÉN: El Festival PRISMA se reinventa, este años será 'online'

Por otra parte, en el mercado existen succionadores y algunas pinzas para extraer puntos negros y espinillas que se pueden utilizar en casa e incluso algunos centros de belleza los utilizan.

Respecto a este tema McKeever hizo hincapié en que las personas que compran estas herramientas y las usan en casa están siendo negligente, precisamente, por el uso de estos implementos es que los pacientes se complican.

"Las herramientas las venden en cualquier comercio, la práctica y el uso correcto de estas herramientas, no son del conocimiento de cualquier persona", advierte el especialista.

Educación

A pesar del riesgo de manipular las espinillas y granos en el triángulo de la muerte algunos creen que se exagera respecto a las consecuencias y prefieren permanecer en la incredulidad.

VEA TAMBIÉN: Dimelo Flow también está nominado en los Latin Grammy 2020

"Vivimos en una sociedad incrédula, hasta que uno sea el afectado. Como estudiante de medicina vi una niña en UCI de 15 años por meningitis bacteriana secundario a su acné. Pensé en todas las posibles causas de muerte y me dije: 'Dios me libré de decir algún día, se murió por una espinilla'. Seguiré educando a la población; que lastimosamente, es lo único que nos queda, una generación de personas, que no quiere leer", concluye el dermatólogo Charles McKeever.