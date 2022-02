Eladio Carrión y el Domo Bud completan el cartel Festival Estéreo Picnic 2022

Eladio Carrión ya se muestra como el "monarca" del "trap" latino luego de dos años avasalladores: nominaciones al Grammy, éxitos virales junto a J Balvin, Bad Bunny y Yandel, y un camino labrado hacia la dominación planetaria.

Versión impresa

"Estoy en un punto en que la gente está muy activa conmigo", contó el artista puertorriqueño, de 27 años, a Caracol Radio en enero pasado.

Su activación sonora en el Festival Estéreo Picnic 2022 se celebrará el sábado 26 de marzo en la fiesta más acojonante, "sexy" y monumental del año.

Pero el epicentro de la rumba, las luces entre el humo y la transpiración bailable será el Domo Bud: 10 horas de fiesta ininterrumpida para cada uno de los tres mejores días del año.

Adi, Avalon Emerson, Bitter Babe, DJ Hell, DJ Hermano, DJ Python, Fort Romeau, Hypomania, Julián Gómez, Kabinett, Little D, María Mestiza, Maoloading, Miss Champús, No Intellectual Property, Pancho Piedra, Salvador y Elías, Stacey Pullen, Surfer Rosa, Tama The Cat y la leyenda viviente de The Hacker.

Este es el desgarrador "lineup" del Domo Bud, una oda a la fiesta y noches que ofrecerán diez horas entre brillos, la euforia de la pista y los bajos en el pecho.

Dos anuncios que se suman a las sorpresas develadas en las últimas semanas y que nos animan a no perdernos el regreso de Un Mundo Distinto.

A saber

El Festival Estéreo Picnic 2022 es el evento musical alternativo más grande de Colombia, se realiza anualmente en Bogotá desde 2010, y este año marca el regreso pospandémico del encuentro.

VEA TAMBIÉN: Anubiss Aguirre tras su detención: 'Seguiré con la frente en alto porque delincuentes no somos'

Para esta edición, J Balvin se estrenará en el Picnic como el primer headliner colombiano y ofrecerá la fiesta más salvaje del 2022.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!