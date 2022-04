Embarazo Ectópico: ¿Qué implica?

¿Sabe qué es un embarazo ectópico? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud este se define como, la implantación del óvulo fecundado fuera de la cavidad uterina.

Con frecuencia, los primeros signos de advertencia de un embarazo ectópico son un ligero sangrado vaginal y dolor pélvico, según Mayo Clinic.

El lugar donde más frecuente ocurre es a nivel de la trompa, en donde puede crecer y romper la trompa, dice la Dra. Krizt Ledezma, ginecóloga y obstetra.

También se podrían implantar en el ovario, a nivel del miometro y en ocasiones, no tan frecuentes, puede hacerlo en el cérvix.

Es súper importante iniciar un control de embarazo de forma temprana para "asegurarnos que el embarazo está implantado en el lugar correcto", mencionó la doctora en un video informativo en su cuenta de Instagram, @draledezma.ginecologia

Datos

Especialistas de Mayo Clinic subrayan que estos embarazos no pueden continuar con normalidad. ¿Qué sucede? El óvulo fecundado no puede sobrevivir, y el aumento de tejido puede provocar un sangrado que pondría en riesgo la vida si no se trata.

Dolor abdominal o pélvico grave acompañado de sangrado vaginal; aturdimiento extremo o desmayos y dolor de hombro, son algunos de los síntomas o señales de alerta, por los cuales debería de buscar atención médica de emergencia.

Uno de los riesgos más fuertes es que un embarazo ectópico puede causar que las trompas de falopio se abran de repente. Entonces, si no se trata, la trompa desgarrada puede ocasionar un sangrado que pone en riesgo la vida, advierten los conocedores del tema.

La incidencia ha subido en las últimas décadas hasta alcanzar el 1-2% a 1,9%, aunque las cifras se han estabilizado en los últimos años, según elsevier.es.

