Emilio Estefan presenta nueva canción durante una conferencia sobre cambio climático

El músico y productor cubano-estadounidense Emilio Estefan presentó este jueves en Miami Beach (EEUU) su nueva canción "We Still Have Time", un tema que aboga por la protección al medioambiente y que compuso específicamente para el foro "Aspen Ideas: Climate" que hoy celebró su última jornada.

Versión impresa

Interpretada por Yailenys Pérez, con quien Estefan ya trabajó en la canción "Libertad" a raíz de las protestas de Cuba en julio de 2021, el video del nuevo tema del afamado productor ofrece impactantes imágenes de los efectos que el cambio climático produce en el planeta.

Junto a autoridades como la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, o el de Miami Beach, Dan Gelber, el productor fue parte de una sesión plenaria que abordó medidas para reducir la huella de carbono.

El foro "Aspen Ideas: Climate" ha reunido en los últimos días a expertos, políticos, científicos y líderes medioambientales para discutir soluciones globales a la crisis climática.

Tanto el Centro de Convenciones como el New World Center de Miami Beach, que es la sede de este foro de carácter anual, ha albergado conferencias, sesiones de trabajo y mesas redondas.

Como parte del programa del foro se hicieron recorridos a puntos de interés local e históricos que ilustran las acciones tomadas para luchar contra la crisis climática, además de actividades ligadas a la moda, comida, arte y música.

En un evento especial que sirvió como pistoletazo de salida del "Aspen Ideas: Climate", el lunes Levine Cava y los máximos ejecutivos de las principales líneas de cruceros confirmaron que a partir de 2023 los barcos podrán recibir suministro eléctrico en tierra y reducir así la huella de carbono.

"(Seremos) el primer puerto marítimo de Florida y del sureste de Estados Unidos" que ofrecerá suministro eléctrico en tierra, señaló Levine Cava en esa sesión especial desarrollada en el Puerto de Miami en relación a este plan que permitirá tener a varios barcos "enchufados" a conexiones eléctricas al mismo tiempo en las instalaciones portuarias.

VEA TAMBIÉN: Tom Hiddleston habla sobre la orientación sexual de 'Loki': 'Espero haya sido significativo'

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!