Tom Hiddleston habla sobre la orientación sexual de 'Loki': 'Espero haya sido significativo'

Loki, personaje del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) e inspirado en un dios de la mitología nórdica, se declaró bisexual, el episodio fue emitido el año pasado, y recientemente el actor que lo interpreta se ha referido al tema.

En el capítulo tres de la serie spin-off de Loki en una conversación con Sylvie, una de sus variantes, sobre su historia de citas el personaje de Tom Hiddleston comentó que ha tenido un poco de ambos, es decir, ha salido con hombre y mujeres.

Hiddleston, quien ha interpretado el papel por once años, salido en seis películas e iniciado su propia serie spin-off el año pasado; espera que la bisexualidad de su personaje haya sido algo “significativo” para los espectadores como lo fue para él y los creadores del programa.

El histrión celebra que haya más representación de la comunidad LGTBQ+ en la industria cinematográfica, sin embargo, reconoce que es un pequeño paso y hay mucho que hacer.

“Fue un pequeño paso, y aún queda mucho por hacer. Pero definitivamente era importante para todos nosotros”, expresó Hiddleston.

Loki, descrito como “queer” en algunos cómics, no es la única representación de la comunidad en el UCM, Phastos de “Eternals” es homosexual y logró hacer algo que muchos miembros del colectivo desean hacer, formar una familia.

Los actores tampoco se quedan atrás y han alzado su voz en contra de los “regímenes represivos” que prohíben las películas que incluyen personajes LGTBQ+, el mes pasado Benedict Cumberbatch salió en defensa “Doctor Strange In The Multiverse Of Madness”.

La cinta fue prohibida en algunos países por supuestamente por una escena, de 12 segundos, donde América Chávez, un nuevo personaje, hace referencia a su “dos madres”.

“Su falta de tolerancia es excluyente para las personas que merecen no solo ser incluidas sino celebradas por lo que son, y hechas sentir parte de una sociedad y una cultura y no castigadas por su sexualidad", dijo Cumberbatch.

“Todavía tenemos que luchar, todavía tenemos que presionar por la inclusión y la igualdad y estoy muy contento de una manera pequeña, pero en un lienzo muy grande, Marvel y Disney están haciendo eso”, concluyó.

