Erika Ender: 'Si quiero que me respeten, primero me respeto'

La cantautora panameña Erika Ender compartió una reflexión que llamó la atención de sus seguidores.

Ender compartió con sus más de 200 mil seguidores una fotografía en blanco y negro de sí misma.

“SI QUIERO QUE ME RESPETEN, primero me respeto...Si quiero que me valoren, no me comporto barato...”, inicia diciendo Ender.

“Si quiero algo para siempre, no me regalo a ratos... Si quiero que me amen, primero me amo... Si quiero un caballero, demuestro que soy una dama...”, continúa el escrito.

“Si quiero tocar las estrellas, me esfuerzo hasta alcanzarlas... Si quiero lograr mis sueños trabajo hasta realizarlos... Si quiero la felicidad, la escojo cada día... Si quiero sentir la vida, la magia está en vivirla...”, concluye.

Los seguidores de Ender reaccionaron a la reflexión. “Hermosas palabras”, “Sabia y hermosa reflexión, gracias por compartirla”, “Es tal cual Erika sos una genia”, “Lo mejor que he leído hoy. Gracias totales”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

La reflexión de Ender coincide con una publicación reciente que realizó la presentadora de televisión Marcela Barnes, quien ha usado sus redes para difundir mensajes sobre empoderamiento femenino, autoestima y otros.

Barnes comentó que ha dejado de compartir fotografías de sus glúteos, pues considera que debe dejarle a la gente algo más que imágenes de esa parte de su cuerpo.

“Me enfoqué y empecé a trabajar en la escuela de inglés gratuita que les estoy armando. Un amigo hace poco me dice: 'estás tapándote mucho, tienes que tirar a matar'. Y le dije que quiero que la gente se lleve de mí otras cosas. Cuando muestras mucho la nalga, la gente no escucha. Quiero que me escuchen”, escribió la presentadora.

“La gente no te respeta si solo muestras el cu**”, indicó.

