Errores al hornear galletas

Una de las maneras de explorar las habilidades culinarias de los pequeños de la casa es horneando galletas.

El sitio Cocina Delirante destaca que las galletas son un postre sencillo de preparar y que con muy pocos ingredientes se pueden hacer maravillar.

No obstante, destaca que a pesar de que la preparación tiene un nivel bajo de dificultad hay cosas que las recetas no enseñan.

Por ejemplo, el sitio destaca que algunos errores que suelen cometer al preparar las galletas son: utilizar los ingredientes fríos, no dejar reposar la masa, no usar sal y no dejar espacios entre las galletas cuando se hornean.

Pero no se preocupen, la propietaria de C&C Fiestas y Eventos, Cristy Angel revela su receta para unas exquisitas galletas.

Para esta receta necesitan cinco tazas de harina, dos barras de mantequilla, dos tazas de azúcar glas, un huevo y una cucharada de vainilla.

Cristy Angel detalla que primero se mezcla la mantequilla con la azúcar y el huevo, posteriormente se va incorporando la harina poco a poco y se va amasando como si se estuviese preparando masa para hojaldre. Y no olviden agregar en el proceso la cucharadita de vainilla.

La masa para las galletas estará lista cuando la misma no se cuarteé, en ese instante ya está lista para estirarla con un rodillo y cortarlas con los moldes de acuerdo a las preferencias de cada persona.

En este punto, Cristy Angel destaca que las galletas no pueden quedar muy delgadas, porque se podrían quebrar cuando estén en el horno.

Las galletas solo se deben hornear entre unos 12 a 13 minutos a 170°C y se darán cuenta que ya están lista por el olor que emanan de ellas, "olor a galleta", manifiesta.

La cantidad de ingredientes de está receta rinde para una docena de galletas, asegura.

