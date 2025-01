Los esquemas mentales, conjunto de ideas preconcebidas que están arraigadas en cada persona, algunas veces pasan desapercibidos y son la razón por la cual los individuos se limitan en su camino al éxito, ya sea en el ámbito profesional o personal.

Las personas son programadas por su entorno y cuando empiezan a tener sus propias experiencias de vida es inevitable cuestionarse si la programación que han recibido es la correcta.

Lisbeth F.G, escritora y mentora de liderazgo, es la prueba de lo que significa utilizar motivos culturales o religiosos para forzar las cosas y tampoco es la única programada de esa forma, es decir, adoctrinados para pensar dentro del molde.

De cara al nuevo año, Lisbeth F.G insta a las personas a reflexionar con ciertas declaraciones que te "ayudarán a encontrar un norte y comprobar si los motivos que conforman tu esquema mental son saludables o no".

- No fuerces un matrimonio con tal de tener a la pareja "amarrada" a ti.

La iglesia o la familia no debe por ninguna manera forzarse a ir al altar. Esto no te dará automáticamente un matrimonio, no garantiza la durabilidad de la relación y con el tiempo terminarás frustrado.

- No critiques o ridiculices a otros, pues esto solo revela tus faltas internas.

En lugar de caer en esta práctica intenta usarla como un espejo. Cada vez que piense ridiculizar a alguien busca la raíz del sentimiento que está detonando esa incomodidad y trabaja en ello.

- No te aproveches del éxito de otros para conseguir estatus y reconocimientos.

Si estás trabajando para alcanzar el éxito ten la certeza que tu momento llegará, ya que a algunos les cuesta más que a otros llegar a la cima.

- No formes una relación solo para probarle a la gente que no eres el "solterón" del grupo.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Enfócate en tu crecimiento personal, lograr metas y aceptar nuevas oportunidades, así las personas notarán que tu vida está completa, además, una pareja debe ser un complemento, no un relleno.

- No utilices el nombre de Dios para promover una cosmovisión personal.

A veces, el Dios que nos enseñaron no es el Dios que él realmente es. Establece una conexión personal con él invitándole a que sea parte de cada plan que tienes para tu vida este 2025, y verás cómo tu vida cambiará en todo aspecto.