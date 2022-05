Estefana está cerca de concluir la terapia de radiación

A finales de abril Stephany Ruíz, conocida artísticamente como Estefana, inició otra ronda de tratamiento, el cual consistía en radiación, contra el cáncer de mama y recientemente se realizó la penúltima.

Stephany Ruíz, quien reside en México, vestida con una bata de hospital y visiblemente emocionada, anunció a través de su cuenta de Instagram que se iba a realizar la penúltima radiación.

La ganadora de Proyecto Estrella 2004, fue diagnosticada con cáncer de mama en agosto del año pasado y desde entonces está batallando contra la enfermedad, lo cual ha documentado a través de sus redes sociales.

Estefana ha compartido lo bueno, lo malo y lo feo de la enfermedad y el inicio de esta etapa no fue la excepción, el 27 de abril, comenzó la ronda de radiación y reconoció que lo hizo con sentimientos encontrados.

“Hoy empiezo esta siguiente etapa de esta pelea contra el cáncer, hoy empiezo radiaciones y quería hacerlos parte de esto porque muchos de ustedes me han acompañado durante este proceso y han sido como un soporte bien importante y lindo para mi…”, dijo la cantante.

Comentó entonces que en esta nueva etapa la sensación fue muy distinta a la que vivió cuando inició la quimioterapia, la cual afrontó con muchas ganas, todo lo contrario, a lo que experimentó con la radiación, está en resistencia total.

“No quiero, no me quiero hacer las radiaciones”, confesó Estefana, añadiendo que es consciente de que es lo más responsable, sin embargo, entre lágrimas expresó que no quiere hacerle más daño a su cuerpo.

De acuerdo a las declaraciones de Estefana, temía sentirse mal, ya que aún no se había recuperado en su totalidad de las quimioterapias y tenía que iniciar una ronda de 15 radiaciones.

Pese a ello, la cantante asumió con valentía este reto y en redes, las personas que han seguido su tratamiento han estado ahí para animarla y darle palabras de aliento, algo que ha agradecido en reiteradas ocasiones.

“Dios es bueno. Que bien que se esté recuperando”, “Dios quiera y sea una vencedora y nunca más regrese”, “Con fe todo se logra, felicidades” y “No te conozco, pero sí en redes y he visto tu proceso, y me hace muy feliz que estés recuperándote hermosa”, son algunos de los mensajes más recientes.

